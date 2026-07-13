Banco Patagonia: un invierno para vivir una temporada única

Como todos los años, Banco Patagonia acompaña a sus clientes en la temporada invernal de San Carlos de Bariloche y El Bolsón, con los mejores beneficios.
Una de las novedades de este 2026, es el Bus Banco Patagonia Visa, para que los clientes Singular puedan disfrutar a pleno la montaña en San Carlos de Bariloche. El bus funcionará todos los días con dos frecuencias tanto por la mañana como por la tarde, de manera gratuita entre el Centro -saliendo de la sucursal Banco Patagonia, ubicada en Perito Francisco P. Moreno 127- y el Cerro Catedral.
Además, en la base del Cerro Catedral, se contará con un espacio para disfrutar de una pausa en un entorno único. El Refugio Banco Patagonia abre sus puertas todos los días de 9 a 18 hs, y está diseñado para que los clientes puedan relajarse y reponer energías, y además, contar con WiFi gratuito, lockers, espacio para carga de celulares, snacks y regalos especiales.
Cerro Perito Moreno
También, este año, Banco Patagonia acompañará al centro invernal de El Bolsón, en el Centro de Ski Laderas, Cerro Perito Moreno, para disfrutar de un lugar donde la naturaleza nuestra todo su esplendor, con beneficios para todos los días.
Y para recorrer cada rincón en esta temporada invernal, el cliente puede acceder a 3 cuotas sin interés, abonando con tarjetas Visa y Master de Banco Patagonia, en Tren Patagónico, Ceferino, Turisur Hitrabel, Fredes y Transporte Imaz.
Beneficios en El Bolson:
· CENTRO DE SKI LADERAS, CERRO PERITO MORENO
Hasta 9 cuotas con tarjeta VISA (6 cuotas para Clásica y Plus y 9 cuotas para Singular) en Medios de elevación, Rental (Alquiler de equipos) y Escuela de Ski.
HOTELES
Cordillera y Apres Ski, 6 cuotas sin interés abonando con tarjeta de crédito VISA Banco Patagonia.
GASTRONOMIA
A gusto y La Esquina, 30 % de descuento, abonando con tarjeta de crédito Visa y Master Banco Patagonia. Tope $ 40.000
INDUMENTARIA
Montagne, Diez deportes y Salomon, 30% de descuento + 3 cuotas sin interés abonando con tarjetas de crédito Visa y Master Banco Patagonia. Tope $25.000.
Beneficios en Bariloche:
- · Refugios:
Refugio Lynch y Refugo Knapp, 30 % de descuento abonando con todas las tarjetas de crédito de Banco Patagonia. Tope $ 30.000.
- · ALMUNDO
Abonando con todas las tarjetas de crédito de Banco Patagonia, 10% de descuento + 12 cuotas sin interés en Hoteles y Actividades turísticas.
Llao Llao Resort, Golf-Spa, Villa Sofía Apart Hotel & Spa, Alma Del Lago Suites & Spa, Village Catedral, Hampton by Hilton Bariloche, y más.
En vuelos, 6 cuotas sin interés abonando con todas las tarjetas de crédito de Banco Patagonia.
- CHOCOLATERIAS
Mamuschka y Del Turista
Todos los días.Con todas las tarjetas de crédito, hasta 30 % de descuento más 3 cuotas sin interés. Tope hasta $ 20.000
Rapa Nui
Sábados y domingos.Con tarjetas de crédito VISA Banco Patagonia.
15% clásica y plus. Tope $10.000
25% plus. Tope $15.000
Exclusivo plan sueldo y jubilados: Sábados y domingos.Con tarjetas de crédito VISA Banco Patagonia
20% clásica y plus. Tope $12.500
30% singular. Tope $20.000
Chocolaterie, Arrayan, Amancay, Tante Frida, Saurios, Cabaña Mico
30% de descuento. Tope $20.000 + 3 cuotas sin interés
Con todas las tarjetas del crédito de Banco Patagonia, en locales adheridos.
- · ESCUELAS DE SKI
Patagonia Ski School
Todos los días.Con todas las tarjetas de crédito.
15% clásica. Tope $30.000 + 3 cuotas
20% plus. Tope $40.000 + 3 cuotas
25% singular. Tope $50.000 + 3 cuotas
Patagonia Club Ski
6 cuotas sin interés
Todos los días.Con todas las tarjetas del crédito de Banco Patagonia.
Club Andino Piltriquitrin
10% de descuento + 3 cuotas sin interés. Sin Tope.
Todos los días.Con todas las tarjetas de crédito de Banco Patagonia.
- · RENT A CAR
Vehiculos del Sur, 360 renta car, Dubrounik, Noval Rental
10% de descuento + 3 cuotas sin interés. Tope $30.000
Con todas las tarjetas de crédito de crédito de Banco Patagonia. En locales adheridos.
- · GASTRONOMIA
El Boliche de Alberto, Quiven, Madurado, Cervecería Bachmann, Patio Cervecero, El Tablón, EL Bodegón, Lapacho
30% de descuento. Tope $30.000
En locales adheridos, abonando con todas las tarjetas de crédito de Banco Patagonia.
- · INDUMENTARIA
Familia Galván, Liquid, Pura Vida, Roca Bruja, Segurandes, Lokalani, Bioceánica, Las Lengas y más
30% de descuento + 3 cuotas sin interés. Tope $25.000
En locales adheridos, con todas las tarjetas de crédito de Banco Patagonia.