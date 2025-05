Claves de los proyectos de ley para Retirados y Pensionados de la Policía

El Gobierno de Río Negro, en línea con su compromiso de garantizar derechos y equidad para el personal de seguridad, avanza en la solución a una deuda histórica que impacta en la situación económica de los agentes policiales retirados y pensionados.

El Gobernador de la Provincia, Alberto Weretilneck, junto al Ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara; la Mesa de Enlace de Retirados y Pensionados, constituída por la Subsecretaría de Articulación de Políticas; la Dirección de la Unidad de Trámites Previsionales; la Mutual del Personal Policial; el Círculo de Oficiales y los Centros de Retirados de Viedma, General Roca, Cipolletti, Bariloche, Villa Regina; logró proponer ante la Legislatura dos proyectos de Ley que impactan directamente en la economía del personal policial retirado y pensionado.

Los proyectos

Proyecto de Ley N° 352/2025: Establece un pago extraordinario para el personal retirado y pensionado de la policía, como compensación por diferencias en la liquidación del concepto de zona desfavorable.



Proyecto de Ley N° 582/2025: Ratifica el convenio firmado con ANSES, que permite hacer operativo el pago del haber mínimo previsional.

¿Cuál es el estado de estos proyectos?

Ambos proyectos fueron aprobados en Comisión y se incluirán en el orden del día para la sesión del 22 de mayo.



En los próximos días se brindarán detalles y acompañamiento para que cada retirado y pensionado, pueda realizar los trámites necesarios, conocer los montos y acceder a este beneficio si así lo desea.

¿Qué es la zona desfavorable?

Durante años, estos conceptos fueron considerados no remunerativos y no bonificables, lo que generó diferencias en los haberes de los retirados, especialmente en los rangos más bajos. Con el Decreto N° 38/24, se corrige esta inequidad, asegurando que los montos se integren al salario de manera justa, especialmente en los rangos más bajos.

¿Por qué a algunos rangos bajos se les asignan más puntos que a los superiores?

Porque los puntos asignados no reflejan jerarquía, sino la incidencia real que tenían las sumas no remunerativas en el salario de cada rango. En los rangos más bajos, esas sumas eran mayores en proporción, por lo que también sufrieron un perjuicio mayor.

Este sistema de puntos busca compensar esa diferencia, de forma equitativa.

¿Qué valor tiene hoy el punto policial?

A mayo de 2025, el valor del punto policial es de $2.609,74.

¿Cuánto se va a pagar y cómo?

Los montos específicos varían según la jerarquía y se encuentran detallados en un anexo del proyecto. La forma de pago (cantidad de cuotas, plazos y actualización) será definida en un decreto reglamentario, luego de que la ley sea promulgada.

¿Es obligatorio aceptar este pago?

No. Este pago es voluntario. Quienes estén de acuerdo deberán expresar su aceptación formalmente. Quienes no lo estén, pueden optar por iniciar acciones judiciales o no adherir sin consecuencias.

¿Qué implica el proyecto con ANSES?

Este proyecto no modifica derechos, sino que simplemente ratifica el convenio que permite hacer efectivo el pago del haber mínimo previsional, ya establecido por ley. Es un paso administrativo necesario para su implementación.