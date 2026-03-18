Bosquetes leñeros con hidrogel fortalecen la producción en la Región Sur

En el marco del programa de Bosquetes Leñeros se realizó una nueva plantación de árboles se en Aguada de Guerra. Esta iniciativa apunta a mejorar la disponibilidad de leña y generar recursos forestales para las comunidades de la Región Sur.

Durante la jornada se implantaron 55 olmos siberianos de cuatro años de edad, producidos en el vivero forestal provincial de Ingeniero Jacobacci, que se incorporan a estos espacios destinados al abastecimiento de leña en la región.

La actividad se realiza con la aplicación de hidrogel hidratado y sólido, una tecnología que permite mejorar la retención de humedad en el suelo y favorecer el crecimiento de las especies en zonas con condiciones climáticas adversas. A su vez, se dejaron cinco plantas testigo sin hidrogel para comparar su desarrollo y evaluar el desempeño de esta herramienta.

“Las experiencias realizadas durante el año pasado muestran resultados positivos en el uso de esta tecnología, ya que los ejemplares implantados con hidrogel se mantienen vivos y en crecimiento, mientras que aquellos plantados sin este insumo no lograron sobrevivir en las mismas condiciones”, expresó la Subsecretaria de Recursos Forestales, Claudia Contreras.

El programa se lleva adelante junto con el Ente de Desarrollo de la Región Sur y las diferentes comisiones de fomento. En este caso estuvieron presentes el Director del Ente, Darío Ibáñez; la Comisionada de Fomento de Aguada de Guerra, Cecilia Roldán, y equipos técnicos del área de Recursos Forestales y el vivero.

Estas acciones forman parte del trabajo que Río Negro promueve para fortalecer el desarrollo forestal en la Región Sur, a través de la implantación de bosquetes leñeros y la evaluación de herramientas que permitan mejorar la adaptación y el crecimiento de las especies en el territorio.