Comenzó la ampliación de red de gas para 78 familias en Sierra Colorada

Iniciaron los trabajos para llevar este servicio esencial a nuevos hogares de Sierra Colorada. La obra adquiere una relevancia histórica gracias al Gasoducto de la Región Sur, que permite reemplazar el Gas Licuado de Petróleo (GLP) por gas natural, seguro y de calidad impulsando el desarrollo residencial y comercial. La inversión es superior a los $57 millones.

El Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, constató el inicio formal de los trabajos de ampliación de la red de gas en Sierra Colorada, una obra esperada que garantizará el acceso a este servicio esencial a 78 familias de la localidad.

La Intendenta de la localidad, Marta Ignacio, destacó que: “Es un día importante para nuestra comunidad porque estamos iniciando la extensión de la red de gas en lugares donde las familias no contaban con el servicio y que, a partir de este invierno, van a ser beneficiarias y obtener una mejor calidad de vida.”

Asimismo, la Intedenta sostuvo que “esto es posible con el financiamiento del Gobierno Provincial, que permite avanzar en el bienestar de nuestros vecinos y vecinas.”

La ejecución de los trabajos forma parte del Plan de Infraestructura provincial 2023-2027, con una inversión de $57.178.366, y se encuentra a cargo de la empresa adjudicataria Carlos Weber. Las máquinas y los operarios están en el terreno instalando las cañerías que permitirán a estos hogares dejar atrás el uso de la leña o la garrafa, con la finalidad de brindar una solución definitiva, segura y económica para calefaccionarse frente a las bajas temperaturas.

El inicio de esta ampliación no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un hito de infraestructura para toda la Región Sur: el Gasoducto de la Región Sur. Gracias a esta obra provincial, localidades como Sierra Colorada pueden finalmente suplantar el antiguo sistema de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por Gas Natural de red.

Este salto cualitativo no solo asegura un abastecimiento constante y sin restricciones para el uso residencial en épocas invernales, sino que representa un motor fundamental para el crecimiento económico de la localidad.