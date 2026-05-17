Se realizó un curso de alambrador en Ñorquinco

La Municipalidad de Ñorquinco, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de la Provincia de Río Negro y el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), llevó adelante una capacitación de alambrador destinada a vecinos y vecinas interesados en adquirir conocimientos y herramientas vinculadas a trabajos de alambrado, tanto en el ámbito local como rural.

La propuesta tuvo como objetivo brindar una instancia de formación teórica y práctica que permita fortalecer las capacidades laborales de los participantes, promoviendo el aprendizaje y el desarrollo de esta actividad.

Durante la jornada, los asistentes incorporaron conocimientos sobre técnicas de colocación, reparación y mantenimiento de alambrados, además del uso adecuado de materiales y herramientas específicas para este tipo de trabajos.

Asimismo, la capacitación generó un espacio de intercambio de experiencias y saberes entre los participantes, fortaleciendo el aprendizaje colectivo y el trabajo comunitario.

Desde la Municipalidad destacaron la importancia de continuar impulsando espacios de formación y capacitación que contribuyan al desarrollo de la comunidad y generen nuevas oportunidades laborales.