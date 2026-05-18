Comallo participó del lanzamiento turístico de la temporada de invierno de Río Negro

La localidad presentó su propuesta vinculada al turismo de estepa y al Paleoparque Comallo durante un importante evento realizado en Neuquén.

El intendente de Comallo, Raúl Alberto Hermosilla, junto al subsecretario de Turismo, Ciro Hermosilla Vivanco, participaron del lanzamiento turístico de la temporada de invierno de Río Negro, desarrollado en el Salón Domuyo de la ciudad de Neuquén.

Durante el encuentro, la localidad presentó su propuesta turística vinculada a la estepa rionegrina, sus paisajes, tradiciones y especialmente el atractivo del Paleoparque Comallo, uno de los principales puntos de interés de la región.

“Es la primera vez que somos convocados a participar de un evento de esta magnitud donde se muestra la oferta turística para que los visitantes conozcan Río Negro, y donde somos protagonistas en el recorrido de la estepa con nuestro pueblo, paisajes y tradiciones”, destaco el Intendente Raul Hermosilla

Asimismo, señalaron que la participación en este tipo de espacios permite comenzar a generar vínculos con agencias de turismo y potenciales operadores interesados en incorporar a Comallo como destino dentro de sus recorridos.

El jefe comunal remarco, el crecimiento de la actividad turística puede generar nuevas oportunidades económicas para vecinos y vecinas mediante la prestación de servicios y el fortalecimiento del desarrollo local.

“A partir de ahora, todas estas actividades son muy relevantes para seguir generando más oportunidades para nuestra comunidad”, finalizo Hermosilla