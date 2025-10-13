Sierra Colorada presentó la grilla de artistas para la Fiesta del Cordero

La Fiesta del Cordero es uno de los eventos más esperados de la Región Sur y se desarrolla cada año en la primera quincena de diciembre, como una forma de poner en valor la producción ovina y reconocer el rol de la comunidad local en esta tradicional actividad. Además, en el marco de la celebración, se conmemora cada 7 de diciembre el aniversario de fundación de Sierra Colorada.

A través de sus redes sociales, la Intendenta Marta Ignacio presentó la grilla de artistas que formarán parte de la próxima edición de la fiesta, que se vivirá con gran entusiasmo los días 6 y 7 de diciembre.

Entre los nombres principales se destacan Sebastián Mendoza, Dale Q’Va, Sharon y Los Camperos del Chamamé, Los Fronterizos y El Ceibo, quienes serán los protagonistas de dos noches llenas de música, baile y emoción.

La programación se completará con la participación de artistas locales y regionales, que brindarán su talento en el escenario mayor, junto al tradicional asado popular organizado por la Municipalidad de Sierra Colorada, una propuesta que cada año reúne a cientos de familias de la localidad y la región.

Con esta nueva edición, Sierra Colorada ya palpita su aniversario y reafirma el valor de la Fiesta del Cordero como un espacio de encuentro, identidad y orgullo para toda la Región Sur.