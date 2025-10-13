Noticia del día Regionales Sierra Colorada

Sierra Colorada presentó la grilla de artistas para la Fiesta del Cordero

Ricardo Manrique 3 horas ago

La Fiesta del Cordero es uno de los eventos más esperados de la Región Sur y se desarrolla cada año en la primera quincena de diciembre, como una forma de poner en valor la producción ovina y reconocer el rol de la comunidad local en esta tradicional actividad. Además, en el marco de la celebración, se conmemora cada 7 de diciembre el aniversario de fundación de Sierra Colorada.

A través de sus redes sociales, la Intendenta Marta Ignacio presentó la grilla de artistas que formarán parte de la próxima edición de la fiesta, que se vivirá con gran entusiasmo los días 6 y 7 de diciembre.

Entre los nombres principales se destacan Sebastián Mendoza, Dale Q’Va, Sharon y Los Camperos del Chamamé, Los Fronterizos y El Ceibo, quienes serán los protagonistas de dos noches llenas de música, baile y emoción.

DCIM100MEDIADJI_0266.JPG

La programación se completará con la participación de artistas locales y regionales, que brindarán su talento en el escenario mayor, junto al tradicional asado popular organizado por la Municipalidad de Sierra Colorada, una propuesta que cada año reúne a cientos de familias de la localidad y la región.

Con esta nueva edición, Sierra Colorada ya palpita su aniversario y reafirma el valor de la Fiesta del Cordero como un espacio de encuentro, identidad y orgullo para toda la Región Sur.

Next Post

Provincia

Fernández Oro se tiñó de verde y mostró la fuerza de Juntos Defendemos Río Negro

lun Oct 13 , 2025
Vecinos y vecinas de Fernández Oro acompañaron a Alberto Weretilneck y al intendente Gustavo Amati, junto a los candidatos de Juntos Defendemos Río Negro, Facundo López, Andrea Confini, María Eugenia Paillapi y Martina Posse, en una jornada de fuerte respaldo a la lista verde. “El 26 de octubre elegimos entre […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

octubre 2025
L M X J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias