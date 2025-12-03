Sierra Colorada se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Provincial del Cordero

Sierra Colorada ya se encuentra ultimando detalles para vivir uno de los eventos más esperados de la Región Sur: la Fiesta Provincial del Cordero, que también coincide con la conmemoración del 114° aniversario de la fundación de la localidad, celebrado cada 7 de diciembre.

“Vení a vivir sabores, tradición, música y la mejor energía de nuestra gente. Entre asados, baile campero, artesanías y encuentros, Sierra Colorada te espera con los brazos abiertos”, expresó la intendenta Marta Ignacio, quien invitó a vecinos y visitantes a ser parte de dos jornadas llenas de identidad y emociones.

Acto central y actividades oficiales

La celebración comenzará con el acto protocolar y el desfile cívico en la plaza central, con la participación de instituciones locales, autoridades municipales, provinciales y toda la comunidad.

Una fiesta que pone en valor la producción ovina

La Fiesta del Cordero se realiza cada año en la primera quincena de diciembre, destacando la importancia de la producción ovina en la región y el rol fundamental de las familias que la sostienen.

Grilla artística confirmada

La edición 2025 se vivirá con intensidad los días 6 y 7 de diciembre, con la presencia de reconocidos artistas nacionales y regionales. Entre los principales nombres se destacan:

Sebastián Mendoza

Dale Q’Va

Sharon y Los Camperos del Chamamé

Los Fronterizos

El Ceibo

Además, el escenario mayor recibirá a artistas locales y regionales, quienes aportarán su talento y diversidad musical.

Asado popular y tradiciones

Como cada año, la Municipalidad de Sierra Colorada organizará el tradicional asado popular, una propuesta que convoca a cientos de familias de la localidad y zonas vecinas, convirtiéndose en un momento de encuentro y celebración comunitaria.

Entradas y bandeja de asado