Calcatreu continúa con la ejecución de su etapa de construcción e infraestructura

En Río Negro sigue avanzando el proyectos que impulsan el empleo, la inversión y el desarrollo sostenible en toda la Región Sur.

El Proyecto Minero Calcatreu, ubicado a 80 kilómetros de Ingeniero Jacobacci, continúa con la ejecución de su etapa de construcción e infraestructura, una fase clave que consolida la puesta en marcha de una de las inversiones productivas más importantes del sur rionegrino.

Actualmente, se inició la colocación de la membrana en la laguna de lixiviación, un trabajo técnico que demandará entre 40 y 60 días y que forma parte del proceso que permitirá iniciar la producción en los próximos meses.

El avance de esta obra genera más de 200 puestos de trabajo directos y otros 300 indirectos, dinamizando la economía local y potenciando servicios asociados como transporte, hotelería y provisión de insumos.

El desarrollo del yacimiento implica además una inversión superior a los 80 millones de dólares, destinada a obras de infraestructura, equipamiento y tecnología, garantizando estándares ambientales y de seguridad de primer nivel.

Calcatreu es sinónimo de trabajo, inversión y oportunidades reales para las familias de Jacobacci y toda la Región Sur.

