Maquinchao se prepara para celebrar su 121° aniversario con cuatro días de festejos

La comunidad de Maquinchao se prepara para vivir una gran celebración por su 121° aniversario, con una amplia agenda de actividades culturales, religiosas y tradicionales que se desarrollarán durante cuatro días. Desde el municipio invitan a vecinos y visitantes de toda la región a sumarse a los festejos y compartir este nuevo cumpleaños del querido pueblo de la Región Sur.

Las celebraciones comenzarán el jueves 19, con el acto protocolar y el desfile cívico, seguido por el desfile criollo, el recorrido e inauguración de obras, y un almuerzo popular con brindis en el Gimnasio Municipal. Durante la jornada también se presentarán artistas locales como Ariel Manquilef, Kuki Cayunao y Semillero Folk. A las 19:00 horas se celebrará la misa en honor al patrono del pueblo, San José.

El viernes 20, a las 17:00 horas, se realizará en el Centro Cultural la presentación del libro “Un pequeño pueblo con una gran historia”, del autor Carlos Chico, con la participación de artistas invitados como Yumana Gee y Deglis Díaz. Más tarde, a las 19:00 horas, se llevará adelante un encuentro evangélico solidario a beneficio de Valentino Huenuer Romero, en el Gimnasio Municipal.

El sábado 21 será una jornada cargada de tradición y música. Habrá destrezas criollas y el gran desafío de tropilleros en el campo de jineteada, además de un bingo familiar en el Gimnasio Municipal. Por la noche se realizará el gran festival aniversario, con la presentación de Té para 4 (rock nacional), Agrupación Jesús María, Semillero Folk, Günün a Küna, la presentación de la Paisana Provincial Natasha Keller, Los Yaguareté y Damián Zárate y la Yunta Picante. El cierre será con un gran baile popular a cargo del grupo Sensura.

Finalmente, el domingo 22, las celebraciones concluirán con la tradicional jineteada en el campo de jineteada, uno de los eventos más esperados por el público.

Desde el municipio destacaron que el aniversario será una oportunidad para reencontrarse, celebrar la identidad local y compartir cuatro días llenos de tradiciones, cultura y alegría.

“¡No te lo pierdas! Te esperamos para celebrar juntos un nuevo aniversario de Maquinchao.”