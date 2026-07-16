Sierra Colorada inició un relevamiento para llevar electricidad e internet a productores rurales

La Municipalidad de Sierra Colorada puso en marcha un relevamiento en la zona rural con el objetivo de acercar los servicios de electricidad e internet satelital a los productores ganaderos, una iniciativa orientada a mejorar la calidad de vida de las familias del campo y fortalecer el desarrollo de la actividad productiva.

El trabajo se realiza de manera articulada con la Secretaría de Energía de Río Negro y permitirá identificar las necesidades de cada establecimiento rural para planificar la incorporación de estos servicios esenciales en distintos sectores del ejido.

La intendenta Marta Ignacio destacó que el acceso a la energía eléctrica y a la conectividad constituye una herramienta clave para potenciar la producción, facilitar las comunicaciones y generar mejores condiciones para quienes viven y trabajan en el ámbito rural.

Asimismo, señaló que el relevamiento forma parte de los compromisos asumidos por la gestión municipal con las familias rurales y reafirma el trabajo conjunto con el Gobierno de Río Negro para impulsar obras y políticas que favorezcan el desarrollo de la comunidad y el arraigo en el campo.

Desde el Municipio remarcaron que la iniciativa busca reducir las brechas de acceso a servicios básicos, promoviendo mejores oportunidades para los productores y fortaleciendo el crecimiento del sector ganadero en la región.