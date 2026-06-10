Jacobacci: primera Mesa Productiva con superficiarios de Calcatreu

El Gobierno de Río Negro encabezó la primera Mesa Técnica Productiva con superficiarios linderos al Proyecto Calcatreu, una instancia de trabajo para generar acuerdos, atender demandas concretas y consolidar la convivencia entre la actividad ganadera y minera.

En Ingeniero Jacobacci, el Gobierno Provincial reunió a organismos públicos, productores linderos y la empresa Calcatreu para fortalecer el diálogo y construir alternativas para la Región Sur.

Del encuentro participaron la Secretaría de Minería, el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, la Secretaría de Energía y Ambiente, el Departamento Provincial de Aguas, el Ente de Desarrollo de la Región Sur, el Municipio de Ingeniero Jacobacci, Calcatreu SAU y productores de la zona.

Demandas concretas y respuestas institucionales

La jornada permitió intercambiar experiencias, inquietudes y propuestas vinculadas a la realidad productiva local, con especial foco en infraestructura rural, acceso al agua, acompañamiento técnico y fortalecimiento de la actividad ganadera.

“Estamos en Ingeniero Jacobacci luego de una intensa jornada de trabajo junto a productores agropecuarios y vecinos linderos al Proyecto Calcatreu, con quienes logramos un intercambio acerca de sus necesidades y expectativas para sostener la actividad productiva”, destacó Mariela Maggi, del Equipo Territorial de la Secretaría de Energía y Ambiente.

Además, remarcó que la mesa tendrá continuidad con encuentros periódicos, asistencia técnica y definiciones que permitan mejorar el desarrollo productivo de la región.

El valor de una mesa con todos los actores

Uno de los aspectos más valorados fue la presencia conjunta del Estado Provincial, los productores y la empresa en una misma instancia de trabajo.

Una vecina participante, hija de un productor lindero al proyecto, señaló que “las necesidades se plantearon y tuvimos respuestas favorables desde Provincia y desde la empresa también”. Además, destacó que “lo más positivo que hemos logrado hasta ahora es que estén presentes el Estado provincial, los vecinos y la empresa”.

Agua y producción en la agenda de trabajo

Desde el Departamento Provincial de Aguas se trabajó sobre planteos vinculados al acceso al recurso hídrico, perforaciones y limpieza de aguadas.

El organismo planteó líneas de acción de corto plazo y comprometió relevamientos técnicos en campo para evaluar alternativas que permitan mejorar el abastecimiento de agua en establecimientos productivos de la zona.

Un modelo de desarrollo con arraigo local

Por su parte, el presidente de la Asociación de Superficiarios Unidos de Patagonia, Bruno Apis, valoró la convocatoria y el nivel de participación institucional.

“Estoy muy conforme con el interés de la Provincia en acercar posiciones, tanto para acompañar un desarrollo que es importante para Río Negro como para conservar la producción y las buenas relaciones entre los superficiarios y las empresas”, expresó.

Esta primera Mesa Técnica Productiva forma parte de una política provincial orientada a acompañar la nueva etapa productiva de Río Negro, promoviendo que el desarrollo minero conviva con las actividades tradicionales y genere oportunidades concretas para las comunidades locales.

Con diálogo permanente, presencia territorial y trabajo coordinado entre organismos públicos, productores y sector privado, la Provincia fortalece un modelo de desarrollo sostenible, con arraigo y crecimiento para la Región Sur.