IPROSS advierte sobre intentos de estafa con su imagen institucional

El Instituto Provincial del Seguro de Salud -IPROSS- advierte a sus afiliados y afiliadas ante intentos de estafa en los que personas ajenas al organismo utilizan el nombre, el logo y la imagen institucional de la obra social para intentar engañar a los usuarios y obtener información personal.

Estas maniobras suelen realizarse a través de WhatsApp y otros medios digitales, donde los estafadores simulan representar al Ipross y ofrecen supuestas gestiones, beneficios o trámites vinculados con la obra social con el objetivo de obtener datos personales o bancarios de los afiliados.

Ante esta situación, el IPROSS recuerda que nunca solicita contraseñas, claves, datos bancarios, códigos de verificación ni pide instalar aplicaciones en teléfonos celulares para realizar trámites o acceder a prestaciones.

Cómo prevenir una estafa

Si recibís un llamado o un mensaje de estas características:

No compartas información personal ni datos bancarios.

No ingreses a enlaces enviados por desconocidos.

No instales aplicaciones sugeridas durante la comunicación.

Finalizá el contacto y bloqueá el número desde el cual se comunicaron.

Verificá cualquier información únicamente a través de los canales oficiales del IPROSS.

Canales oficiales

Ante cualquier duda o consulta, comunicate con el Ipross exclusivamente a través de sus canales oficiales:

Centro de Atención: 0800 333 4776

WhatsApp: 2920 475511

Horarios de atención:

Lunes a viernes: de 8.00 a 00.

Sábados, domingos y feriados: de 9.00 a 21.00.

El IPROSS solicita a sus afiliados mantenerse atentos frente a este tipo de maniobras y compartir esta información con familiares y personas cercanas, especialmente con adultos mayores, quienes suelen ser uno de los principales objetivos de estas estafas.

Ante cualquier comunicación que genere dudas, no brindar información personal y consultar siempre por los canales oficiales de la Obra Social provincial.