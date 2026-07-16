Los Menucos avanza con la construcción de un nuevo barrio de 10 viviendas

La Municipalidad de Los Menucos continúa ejecutando un nuevo plan habitacional con recursos propios, que contempla la construcción de un barrio de 10 viviendas destinadas a familias de la localidad.

La obra forma parte de las políticas impulsadas por el Municipio para ampliar el acceso a la vivienda y mejorar la calidad de vida de los vecinos, incorporando infraestructura básica y servicios esenciales.

La intendenta Mabel Yauhar destacó el avance de los trabajos y reafirmó el compromiso de la gestión con el desarrollo urbano de la localidad.

“Así trabajamos todos los días para seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos. Estas viviendas contarán con gas, agua, luz y cloacas”, expresó la jefa comunal.

Desde el Municipio señalaron que la ejecución de este nuevo barrio representa una inversión realizada íntegramente con fondos municipales y permitirá dar respuesta a la demanda habitacional, garantizando a las futuras familias adjudicatarias el acceso a viviendas con todos los servicios básicos.