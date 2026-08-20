Ramos Mexía será sede de la primera fecha del Enduro Línea Sur 2026

La adrenalina volverá a recorrer la Región Sur rionegrina con una nueva edición del Enduro Línea Sur 2026, un campeonato que reunirá a pilotos de distintos puntos de la provincia y que tendrá tres fechas en diferentes localidades.
La competencia comenzará en septiembre en Ramos Mexía, continuará en octubre en Los Menucos y tendrá su cierre en noviembre en Sierra Colorada, consolidando un circuito que promete desafíos y espectáculos para los amantes del motociclismo.
Categorías
Los competidores podrán participar en las siguientes categorías:
- Nacionales A
- Nacionales B
- Hasta 350 cc
- Libre
- Juniors
Desde la organización invitaron a pilotos y equipos a sumarse a esta nueva edición, que permitirá recorrer algunos de los paisajes más característicos de la Línea Sur y disfrutar de una competencia que combina deporte, aventura y pasión por las motos.
Cronograma
📍 Septiembre: Ramos Mexía
📍 Octubre: Los Menucos
📍 Noviembre: Sierra Colorada
Informes e inscripciones
Julián Santillán – Ramos Mexía: 2944 146826
Rodrigo Telechea – Los Menucos: 2984 137544
Román Sánchez – Sierra Colorada: 2934 461873
La nueva temporada ya está en marcha y Ramos Mexía se prepara para recibir la primera fecha del Enduro Línea Sur 2026, dando inicio a un campeonato que promete adrenalina y mucha acción en los caminos de la Región Sur.