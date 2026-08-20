Ramos Mexía será sede de la primera fecha del Enduro Línea Sur 2026

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La adrenalina volverá a recorrer la Región Sur rionegrina con una nueva edición del Enduro Línea Sur 2026, un campeonato que reunirá a pilotos de distintos puntos de la provincia y que tendrá tres fechas en diferentes localidades.

La competencia comenzará en septiembre en Ramos Mexía, continuará en octubre en Los Menucos y tendrá su cierre en noviembre en Sierra Colorada, consolidando un circuito que promete desafíos y espectáculos para los amantes del motociclismo.

Categorías

Los competidores podrán participar en las siguientes categorías:

  • Nacionales A
  • Nacionales B
  • Hasta 350 cc
  • Libre
  • Juniors

Desde la organización invitaron a pilotos y equipos a sumarse a esta nueva edición, que permitirá recorrer algunos de los paisajes más característicos de la Línea Sur y disfrutar de una competencia que combina deporte, aventura y pasión por las motos.

Cronograma

📍 Septiembre: Ramos Mexía
📍 Octubre: Los Menucos
📍 Noviembre: Sierra Colorada

Informes e inscripciones

Julián Santillán – Ramos Mexía: 2944 146826
Rodrigo Telechea – Los Menucos: 2984 137544
Román Sánchez – Sierra Colorada: 2934 461873

La nueva temporada ya está en marcha y Ramos Mexía se prepara para recibir la primera fecha del Enduro Línea Sur 2026, dando inicio a un campeonato que promete adrenalina y mucha acción en los caminos de la Región Sur.

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