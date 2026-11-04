Sierra Colorada recibirá la tercera fecha del Enduro de los Pueblos el 7 y 8 de noviembre

El rugir de los motores volverá a Sierra Colorada con la realización de la tercera fecha del Enduro de los Pueblos, una competencia que se desarrollará por tercer año consecutivo en la localidad, en el marco de las actividades por el 115.º aniversario.

La prueba tendrá lugar los días 7 y 8 de noviembre y convocará a pilotos de distintas categorías para compartir un fin de semana de deporte motor y adrenalina en los paisajes de la Región Sur.

Categorías participantes

Nacionales A.

Nacionales B.

Hasta 350 cc.

Libres.

Junior.

El costo de inscripción será de $130.000 e incluirá seguro. Además, se anunciaron regalos y sorteos para los pilotos de cada categoría.

Las inscripciones y consultas se realizan a través de WhatsApp, al 2934-461873, contacto de Román Sánchez.

La competencia formará parte de las propuestas deportivas organizadas para celebrar un nuevo aniversario de Sierra Colorada.