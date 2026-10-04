Los Menucos vivió una gran jornada de Enduro de los Pueblos

La localidad fue escenario de una nueva edición de la competencia, que reunió a corredores de distintas ciudades de Río Negro y Chubut. La intendenta Mabel Yauhar felicitó a todos los participantes.

Los Menucos fue escenario de una nueva edición del Enduro de los Pueblos, una jornada que reunió a corredores locales y visitantes en una verdadera fiesta del deporte motor.

La competencia contó con la participación de pilotos provenientes de Ingeniero Jacobacci, Sierra Colorada, San Antonio Oeste, General Roca, Puerto Madryn, Ramos Mexía y Los Menucos.

La intendenta Mabel Yauhar felicitó a todos los corredores que fueron parte de la jornada y agradeció especialmente a quienes llegaron desde distintas localidades para participar y compartir este encuentro deportivo.

Los resultados

Motos Libres

🥇 1° Matías Ramos

🥈 2° Nicolás Maldonado

🥉 3° Joaquín Barrera

Motos hasta 350 cc

🥇 1° Luciano Nicoluk

🥈 2° Eric Gazque

🥉 3° Juan Aroca

Nacionales A

🥇 1° Rodrigo Tscherig

🥈 2° Martín Calfinao

🥉 3° Jeremías Nahuelguer

Juniors

🥇 1° Emiliano Álvarez

🥈 2° Agustín Ibáñez

🥉 3° Fernando Moyano

4° Santiago Moyano

5° Joaquín Blázquez

Nacionales B

🥇 1° Lisandro Allamilla

🥈 2° Bautista Barrera

🥉 3° Andrés Torres

La jornada permitió disfrutar de una competencia que combina adrenalina, destreza y pasión por el enduro, fortaleciendo además el vínculo deportivo entre distintas localidades de la región.

Desde el Municipio agradecieron a todos los corredores por su participación y por ser parte de esta nueva edición del Enduro de los Pueblos en Los Menucos.