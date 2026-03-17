Gran inicio del Campeonato Regional de Safari en Los Menucos

Con un circuito duro, técnico y muy exigente, se disputó en Los Menucos la primera fecha del Campeonato Regional de Safari, una competencia que reunió a pilotos de distintos puntos de la provincia y la región en un verdadero desafío de manejo y resistencia.

La prueba fue organizada por la APISA, con una exigente hoja de ruta diseñada por Tati Telechea, que llevó a los competidores a recorrer terrenos complejos característicos de la Región Sur.

El trazado del domingo tuvo 82 kilómetros de extensión, con sectores muy complicados que pusieron a prueba tanto a pilotos como a máquinas. El recorrido incluyó cortes, piedras, cañadones profundos y largas subidas pronunciadas, además de varias puertas obligatorias que exigieron precisión en la navegación. En varios tramos, los competidores debieron avanzar dentro de cañadones, en zonas donde el terreno se volvió especialmente técnico.

Las categorías en competencia fueron Motos Libres, Motos hasta 350 cc, Jeeps 4×4, Simples A y B, Potenciados y Cuatriciclos, brindando un gran espectáculo para el público, que siguió la competencia desde distintos puntos del recorrido.

Ganadores por categoría

Motos Libres

El triunfo fue para Matías Ramos, de Puerto Madryn, con un tiempo total de 5:07:12.6. Lo escoltaron Agustín Domínguez, de Choele Choel, y José Luis Cortez, también de Puerto Madryn.

Motos hasta 350 cc

La victoria quedó en manos de Enzo Rapari, de Luis Beltrán, con 5:08:56.4, seguido por Luis Jones (General Conesa) y Oscar Dani (Viedma).

Nacionales A

El más rápido fue Fernando Tolosa, de Luis Beltrán, con 5:25:31.6, seguido por Franco Firmapaz, de San Antonio Oeste, y Agustín Catrín, representante de Los Menucos.

Nacionales B

El ganador fue Eduardo López, de San Javier, con 5:58:42.3, seguido por Nicolás Molina.

Autos 4×4

La dupla Juan Manuel Poligliddu – Mauro Idiarte, de San Antonio Oeste, se quedó con la victoria con un tiempo de 5:18:55.6, seguidos por Emiliano Gallucci – Claudio Gallucci y Gabriel Vázquez – Rodrigo Vázquez, ambos equipos de Viedma.

Simples A

El triunfo fue para Sebastián Méndez – Ramiro Méndez, de Luis Beltrán, con 4:31:41.3, seguidos por Carcasson – Carcasson y Escudero – Torres.

Simples B

Los ganadores fueron Eduardo Rodolfo Martínez – Héctor Agustín Rodríguez, de Viedma, con 5:33:40.5.

Potenciados

La victoria quedó para la dupla Carlos Tapia – Néstor Andrés, de San Antonio Oeste.

Cuatriciclos

El primer puesto fue para Daniel Peschillo, de Luis Beltrán, con 5:47:23.9.

La competencia dejó un gran espectáculo en la Región Sur rionegrina y marcó un intenso comienzo del campeonato, con circuitos exigentes y un alto nivel de pilotos. Desde la organización destacaron la participación de competidores de distintas localidades y el acompañamiento del público, que siguió de cerca cada tramo de la carrera.

La próxima fecha del campeonato se disputará en Chichinales, los días 2 y 3 de mayo.