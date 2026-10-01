Sierra Colorada confirmó la fecha de una nueva edición de la Fiesta del Cordero

La tradicional celebración se realizará el 5 y 6 de diciembre. La intendenta Marta Ignacio confirmó las fechas y anticipó que el tradicional almuerzo con corderos patagónicos será parte de la programación.

La intendenta Marta Ignacio anunció que la celebración se llevará a cabo los días 5 y 6 de diciembre, durante un fin de semana que tendrá como protagonista a la producción ovina y a las tradiciones de la Región Sur.

Uno de los momentos centrales será el tradicional almuerzo con corderos patagónicos, una propuesta que cada año reúne a vecinos y visitantes en torno a la gastronomía y la identidad productiva de la zona.

Por el momento, no fueron confirmados los artistas que formarán parte de la programación musical. Desde el Municipio se espera que en los próximos días se den a conocer mayores detalles sobre las actividades y propuestas que acompañarán esta nueva edición de la Fiesta del Cordero.