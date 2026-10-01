Jacobacci + Verde: entregarán 250 árboles a vecinos de la localidad

La entrega se realizará este jueves 1 de octubre en el Paseo de los Artesanos, junto al Gimnasio Municipal. Los ejemplares serán destinados a la forestación frente a las viviendas de los vecinos previamente inscriptos.

En el marco de la iniciativa “Jacobacci + Verde”, este jueves 1 de octubre se llevará adelante la entrega de 250 ejemplares a los vecinos que se inscribieron previamente para participar de la propuesta de forestación urbana.

La actividad se desarrollará en el Paseo de los Artesanos, junto al Gimnasio Municipal, en el horario de 10:00 a 13:00.

Los árboles serán entregados a raíz desnuda, por lo que desde la organización recordaron a los vecinos la importancia de contar con los pozos preparados con anticipación y realizar un riego inmediato luego de la plantación, para favorecer el establecimiento de los ejemplares.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, junto al Ente Región Sur del Gobierno de Río Negro, y busca continuar promoviendo la forestación y el cuidado de los espacios urbanos de Ingeniero Jacobacci.