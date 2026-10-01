Una afiliada de PAMI viajo de Jacobacci a Roca por unos estudios y no la autorizaron

Se trata de una afiliada de PAMI que fue trasladada hasta la ciudad para recibir atención médica pero no le autorizaron una de las prestaciones. La familia denunció que tuvieron que esperar varios días mientras solicitaban hacer el traslado a su localidad.

Una afiliada de PAMI que viajó desde Jacobacci hasta Roca para atenderse con un traumatólogo y realizarse estudios médicos terminó atravesando una larga espera para poder regresar a su localidad. Esta situación expone, una vez más, las constantes complicaciones que presenta la obra social y los desafíos que deben sortear los jubilados.

Según relató una sobrina de la afiliada, la mujer fue trasladada en ambulancia hasta la ciudad para realizarse estudios médicos y ver a un especialista. Sin embargo, uno de ellos no pudo concretarse porque, de acuerdo con lo que les informaron, la prestación no estaba autorizada por PAMI.

La situación se complicó después, al momento de gestionar el regreso. La mujer tiene movilidad reducida y, según explicó su familia, solicitaron un traslado en ambulancia para que pudiera volver a Jacobacci en condiciones acordes a su situación.

En PAMI les indicaron que ese tipo de pedido debía realizarse con 72 horas de anticipación. El problema, plantearon sus familiares, fue que no podían saber con esa antelación cuándo terminarían los estudios ni qué indicaciones recibiría de parte del traumatólogo.

Ante ese panorama, volvieron a insistir al día siguiente pero no obtuvieron respuestas. Según contaron, les indicaron que no contaban con medios para concretar el regreso en ese momento y que debía esperar un llamado.

Ese llamado, de acuerdo con el relato familiar, nunca llegó por lo que nuevamente tuvieron que esperar durante varias horas. Finalmente les comunicaron que dos días después pasarían a buscar a la afiliada y que el chofer se comunicaría con ellas.

Cuando finalmente se concretó el viaje, la solución que consiguieron no fue una ambulancia: enviaron un taxi proveniente de Los Menucos.

“Se solicito por planilla médica traslado en ambulancia y le enviaron un auto taxi , viajo acostada en el asiento de atrás hasta Jacobacci”, comentó la familiar.

También asguró que no es la primera vez que atraviesan una situación similar. El año pasado, según contaron, una demora en la gestión del traslado hizo que debieran permanecer varios días más en Roca y afrontar el costo de un departamento. En aquella oportunidad, sostienen, la estadía total se extendió cerca de 15 días entre las consultas médicas y la demora para concretar el regreso.