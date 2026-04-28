Sierra Colorada avanza con obras en el Instituto Técnico N° 12

El municipio de Sierra Colorada junto al Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia, continúan impulsando obras de infraestructura en el Instituto Superior Técnico N° 12, con el objetivo de fortalecer la educación técnica en la región.

Los trabajos, que se realizan con mano de obra local, incluyen la ampliación y renovación integral de dos aulas, sumando más de 120 metros cuadrados a la superficie del establecimiento. Días atrás, la intendenta Marta Ignacio recorrió la obra junto al director de la institución, Sebastián Cheuquepal.

Esta mejora edilicia responde a una demanda histórica de la comunidad educativa y beneficiará directamente a más de 70 estudiantes que cursan la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo, una de las propuestas académicas con mayor convocatoria en la zona.

Entre los principales objetivos de la obra se destacan la optimización de los espacios para el dictado de clases teóricas y prácticas, y el fortalecimiento de una oferta educativa clave para la inserción laboral en la región.

“Se trata de una solicitud edilicia necesaria para que nuestros futuros profesionales se formen en las mejores condiciones posibles”, expresó la jefa comunal durante la recorrida.

De esta manera, el Instituto Técnico N° 12 continúa consolidándose como un pilar fundamental en el desarrollo educativo y productivo de Región Sur.