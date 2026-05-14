Jacobacci crece con obras y planificación

El Gobierno de Río Negro acompaña el crecimiento de Ingeniero Jacobacci, y en este marco inauguró nuevos espacios turísticos, viales y de servicios esenciales. Además, a través del trabajo articulado con el Municipio avanzan proyectos de pavimento, saneamiento, refacciones hospitalarias y la construcción de diez nuevas viviendas.

El Estado Provincial acompaña el crecimiento de Jacobacci con obras claves para asegurar un desarrollo integral y planificado en la Región Sur. En este marco, el Gobernador Alberto Weretilneck dejó inauguradas obras clave para la ciudad, entre ellas, se destaca la ampliación del Boulevard de la Avenida Rogelio Cortizo, una obra delegada al Municipio que demandó más de $127 millones para optimizar la seguridad vial y remediar los impactos de las lluvias a través de un correcto escurrimiento.

En materia de desarrollo económico y turismo, la Provincia inauguró el nuevo Vagón Turístico y el Paseo Lineal. Esta infraestructura forma parte de la segunda etapa del Corredor Turístico Ruta de la Estepa, con una inversión provincial de $691 millones.

A su vez, el crecimiento urbano se consolidó con la habilitación de la red eléctrica para el Loteo Social del Barrio Centenario 1. Con un aporte superior a los $154 millones, 62 familias cuentan hoy con energía segura y 37 nuevas luminarias LED, un paso vital para que el barrio mantenga su desarrollo con servicios básicos garantizados.

Al concluir el repaso de estas acciones, el Intendente José Mellado destacó la importancia de la agenda de trabajo junto a la Provincia, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos: “Repasamos las obras en marcha, como el cordón cuneta del barrio Escuela que ya transita su etapa final, y las veredas del Hospital Rogelio Cortizo, que aportan accesibilidad a un edificio emblemático. También avanza el proyecto en la Avenida Luis Beltrán, un sector muy transitado donde la pavimentación y las nuevas luminarias resultan fundamentales. Todo este plan genera un impacto positivo, garantiza mano de obra local e inyecta recursos vitales en nuestra economía”.

Trabajo articulado: Programa Junto al Municipio

La transformación de Jacobacci avanza también a través del programa “Junto al Municipio, Construyendo Provincia”. Esta herramienta estratégica delega la ejecución en el Gobierno municipal, mientras la Provincia financia y supervisa los trabajos.



En este marco, se encuentra en plena ejecución la reparación integral de las veredas del Hospital Rogelio Cortizo -con una inversión de $127.554.369-. El proyecto abarca la demolición de estructuras dañadas, nuevos desagües, rampas y más de 1.000 metros cuadrados de hormigón para asegurar la accesibilidad de miles de pacientes.

En paralelo, avanza la pavimentación con hormigón rígido del cruce ferroviario sobre la calle Luis Beltrán ($202.330.384), un sector neurálgico y deteriorado que concentra el tránsito de cinco intersecciones. También, con un aporte de $125.649.678, los equipos trabajan en la refuncionalización de la galería de la histórica Estación de trenes y en la restauración de un antiguo vagón de carga para dotarlo de sanitarios y servicios turísticos acordes.

Infraestructura urbana y nuevas viviendas

El plan de obras provinciales contempla además proyectos directos de infraestructura para los barrios. En el barrio Escuela, la Provincia invierte $490.297.031 para ejecutar 3.200 metros lineales de cordón cuneta y 135 metros cuadrados de badenes. Estas tareas ordenan el tránsito, mejoran el drenaje pluvial y facilitan el acceso a la Escuela Primaria 134 para beneficio directo de 80 familias.

Por último, para dar respuestas a la demanda habitacional, el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) firmó el convenio del programa “Habitar Río Negro” y licitó la construcción de 10 nuevas viviendas. Este proyecto supera los $607 millones de inversión y dotará a las unidades de todos los servicios básicos de agua, electricidad y alumbrado.