Gran éxito en la 1° edición del Mountain Bike “Desafío Otoño” en Jacobacci

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Jacobacci fue escenario de la exitosa primera edición del Gran Premio de Mountain Bike “Desafío Otoño”, marcando el inicio del calendario 2026 “Jacobacci te Desafía”.

La competencia reunió a más de 40 corredores provenientes de distintas localidades como Las Grutas, Esquel, San Carlos de Bariloche, El Maitén, Los Menucos, Maquinchao, Pilcaniyeu y Comallo, además de representantes locales.

El evento se desarrolló en el circuito “Empalme”, con largada desde la Plaza La Trochita, y se vivió con gran entusiasmo tanto por parte de los competidores como del público.

La entrega de premios contó con la presencia del intendente José Mellado; la secretaria de Gobierno y Hacienda, Idelma Catrín; el secretario de Relaciones Institucionales, Aníbal Rojas; y el equipo de la Coordinación de Deportes.

Podios destacados

General
1° Juan Horacio Ekerman
2° Silvano Vengara
3° Leonardo Austin

Masculino Elite
1° Daniel Martínez
2° Ceferino Morales
3° Nicolás Rucal

Master A
1° Matías Lefiu

Master B
1° Juan Horacio Ekerman
2° Silvano Vengara
3° Leonardo Austin

Master C
1° Carlos Reim
2° Néstor Martínez
3° Ariel Gustavo Andrade

Master D
1° Nicolás Melivilo
2° Segundo Inostroza

Damas Elite
1° Ximena Aguilera
2° Silvia Méndez
3° Nélida Pincheira

Master (+35) Damas
1° Yuliana Nuilcafil
2° Lorena Painenao
3° Inés Alder

Promocionales Caballeros
1° Julio Collueque
2° Gonzalo Collado
3° Erik Hernández

Promocionales Damas
1° Silvina Noemí Bustamante
2° Rosana Pino
3° Yanet Rojas

Desde la organización felicitaron a todos los participantes por su desempeño y agradecieron al público por acompañar esta destacada jornada deportiva, que continúa posicionando a Jacobacci como sede de importantes eventos en la región.

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