Gran éxito en la 1° edición del Mountain Bike “Desafío Otoño” en Jacobacci

Jacobacci fue escenario de la exitosa primera edición del Gran Premio de Mountain Bike “Desafío Otoño”, marcando el inicio del calendario 2026 “Jacobacci te Desafía”.
La competencia reunió a más de 40 corredores provenientes de distintas localidades como Las Grutas, Esquel, San Carlos de Bariloche, El Maitén, Los Menucos, Maquinchao, Pilcaniyeu y Comallo, además de representantes locales.
El evento se desarrolló en el circuito “Empalme”, con largada desde la Plaza La Trochita, y se vivió con gran entusiasmo tanto por parte de los competidores como del público.
La entrega de premios contó con la presencia del intendente José Mellado; la secretaria de Gobierno y Hacienda, Idelma Catrín; el secretario de Relaciones Institucionales, Aníbal Rojas; y el equipo de la Coordinación de Deportes.
Podios destacados
General
1° Juan Horacio Ekerman
2° Silvano Vengara
3° Leonardo Austin
Masculino Elite
1° Daniel Martínez
2° Ceferino Morales
3° Nicolás Rucal
Master A
1° Matías Lefiu
Master B
1° Juan Horacio Ekerman
2° Silvano Vengara
3° Leonardo Austin
Master C
1° Carlos Reim
2° Néstor Martínez
3° Ariel Gustavo Andrade
Master D
1° Nicolás Melivilo
2° Segundo Inostroza
Damas Elite
1° Ximena Aguilera
2° Silvia Méndez
3° Nélida Pincheira
Master (+35) Damas
1° Yuliana Nuilcafil
2° Lorena Painenao
3° Inés Alder
Promocionales Caballeros
1° Julio Collueque
2° Gonzalo Collado
3° Erik Hernández
Promocionales Damas
1° Silvina Noemí Bustamante
2° Rosana Pino
3° Yanet Rojas
Desde la organización felicitaron a todos los participantes por su desempeño y agradecieron al público por acompañar esta destacada jornada deportiva, que continúa posicionando a Jacobacci como sede de importantes eventos en la región.