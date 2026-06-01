El Instituto Superior Técnico de Sierra Colorada celebró su 10° aniversario

La institución conmemoró una década de trayectoria educativa destacando su crecimiento académico, edilicio y el compromiso con la formación superior en la Región Sur.

El Instituto Superior Técnico Sierra Colorada celebró sus primeros diez años de vida institucional con un emotivo acto que reunió a miembros de la comunidad, representantes de organismos públicos, docentes, estudiantes, graduados y autoridades locales.

La ceremonia contó con la presencia de la intendenta Marta Ignacio, la concejal Margot Miles, la presidenta del Tribunal de Cuentas Carolina Guaquimil, Daiana Yahuar en representación del Consejo Escolar Sur II y directivos de distintas instituciones educativas de la localidad.

El aniversario encuentra al instituto atravesando una etapa de crecimiento y consolidación. Actualmente, más de 70 estudiantes distribuidos en dos comisiones cursan la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo, una propuesta formativa que continúa convocando a alumnos de Sierra Colorada y de diferentes localidades de la región.

En el marco de los festejos también se realizó la inauguración formal de dos nuevas aulas, una ampliación edilicia de más de 120 metros cuadrados destinada a mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje para estudiantes y docentes.

Durante el acto se destacó el camino recorrido por la institución a lo largo de esta década, formando profesionales y ampliando oportunidades de acceso a la educación superior pública en la Región Sur.

Desde el instituto agradecieron a toda la comunidad educativa, a las autoridades presentes y a quienes acompañan diariamente el crecimiento de la institución, renovando el compromiso de seguir fortaleciendo una educación pública, gratuita y de calidad para las futuras generaciones.