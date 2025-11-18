Maquinchao Regionales

Se realizó el 1° Concurso de Hilado en Maquinchao

El pasado sábado 15 de noviembre, la comunidad de Maquinchao celebró por primera vez el Concurso de Hilado, una actividad organizada en el marco del Día de la Tradición que reunió talento, creatividad y un profundo sentido de identidad cultural.

El evento fue organizado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, en colaboración con la directora del Mercado Artesanal de la Provincia, Luciana Weretilneck, y su referente local, Mirta Chico. La propuesta se destacó como un verdadero homenaje a las prácticas tradicionales que forman parte del patrimonio cultural de la región.

Más de 20 participantes, entre hombres y mujeres, formaron parte de una jornada donde se exhibieron técnicas de Hilado a Huso, Rueca a Pedal y Rueca Electrónica, valorizando el oficio y el trabajo artesanal característico de la zona.

La intendenta, Sra. Silvana Pérez, junto al secretario de Cultura, Sr. César Catrín, encabezaron la entrega de presentes y premios en reconocimiento a la habilidad y dedicación de las personas participantes.

Ganadoras del concurso:

  • Claudia Chico: Hilado Fino a Huso
  • Gloria Abbate: Hilado Entrefino a Huso
  • María Rosa Martínez: Hilado Grueso a Huso
  • Vilma Calfín: Hilado a Rueca a Pedal

La jornada contó también con la valiosa presencia de las reconocidas hilanderas Doña María Antual y Rosenda Huerao, referentes fundamentales del oficio y la tradición.

Desde la Municipalidad de Maquinchao se agradece el acompañamiento de la comunidad y de las artesanas de localidades vecinas que participaron del Mercado Artesanal, reafirmando el compromiso conjunto de seguir preservando y fortaleciendo nuestras tradiciones.

