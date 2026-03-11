Maquinchao:Encuentro con artesanas y referentes del Mercado Artesanal

La intendenta de Maquinchao, Silvana Pérez, junto a la secretaria de Cultura, Jaqueline Busnadiego, mantuvieron una reunión con la directora del Mercado Artesanal de Río Negro, Luciana Weretilneck; la referente del Mercado Artesanal en Maquinchao, Mirta Sáez; y artesanas locales.

Durante el encuentro se dialogó sobre la importancia del Mercado Artesanal de Río Negro como un espacio fundamental para la comercialización de los productos elaborados por artesanos y artesanas, destacando la necesidad de fortalecer los canales para que las producciones de Maquinchao puedan llegar a distintos puntos de la región.

Asimismo, se abordaron distintos proyectos, talleres y encuentros previstos para este año, con el objetivo de continuar fortaleciendo el trabajo artesanal y generar espacios de capacitación e intercambio de saberes.

De esta manera, el municipio reafirma su acompañamiento y promoción del desarrollo de los artesanos y de la identidad cultural de la comunidad.