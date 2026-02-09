Maquinchao celebró una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Lana

La localidad de Maquinchao vivió una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Lana, una celebración que puso en valor la identidad productiva, cultural y artesanal de la región.

El evento contó con la presencia de la Sra. Intendenta Silvana Pérez, acompañada por el Presidente del Concejo Deliberante, Sr. Esteban Vega; los legisladores provinciales Facundo López y Soraya Yauhar; y los intendentes Mabel Yauhar y José Antonio Mellado. También participaron la Directora del Mercado Artesanal, Srta. Luciana Weretilneck, junto a autoridades provinciales y locales que acompañaron esta nueva edición.

Las actividades comenzaron con el Circuito de la Lana, donde se realizó la esquila de ovejas a cargo de PROLANA, tanto con tijera como con máquina. A lo largo del recorrido, el público pudo conocer cada una de las etapas del proceso productivo de la lana: lavado, hilado, teñido y telar, hasta su transformación en piezas artesanales de gran valor cultural.

Posteriormente, se desarrolló la disertación a cargo de las Ingenieras Agrónomas Graciela Machiñena y Mara Tonini, quienes compartieron conocimientos y experiencias vinculadas a la producción lanera.

En el Centro Cultural “Kuky Cayunao” tuvo lugar el 2° Concurso de Hilado, donde la Directora del Mercado Artesanal, junto al jurado, realizó la entrega de premios a las artesanas ganadoras en las categorías Hilado fino en huso y Hilado grueso en huso.

A partir de las 21 horas, se llevó adelante una nueva edición del Cross Nocturno, con la participación de corredores y corredoras de toda la región y de localidades como Bariloche, Villa La Angostura y Zapala.

La jornada culminó en el SUM del Gimnasio Municipal, con la música del DJ Axel Molina, cerrando una noche marcada por la tradición, el deporte y el encuentro comunitario.