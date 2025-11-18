Proponen triplicar las pensiones vitalicias de los bomberos voluntarios retirados de Río Negro

Este lunes avanzó un paso hacia su tratamiento en el recinto un proyecto de ley destinado a recomponer el monto de las Pensiones Graciables Vitalicias otorgadas a los Bomberos Voluntarios retirados de Río Negro.

La iniciativa de Javier Acevedo, Fernando Frugoni, Daniela Agostino y Roberta Scavo (ARI) surge ante el reclamo histórico de las asociaciones del sector, que alertan sobre la insuficiencia del reconocimiento económico actual.

Actualmente esa Pensión que otorga la provincia es equivalente al monto de un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que en octubre pasado ascendía a $ 322.000. Los legisladores y las Asociaciones sostienen que este monto es “evidente” que ni siquiera permite un mínimo de supervivencia en el contexto de crisis económica, y resulta un ínfimo reconocimiento para su labor.

Una historia de solidaridad

Al fundamentar la idea, Acevedo manifestó en la Comisión de Asuntos Sociales que los cuerpos de Bomberos Voluntarios “tienen profundas raíces en Río Negro, habiendo nacido en los tiempos del Territorio Nacional, cuando el aislamiento y las grandes distancias obligaban a los vecinos a agruparse para protegerse de incendios y catástrofes. Estas asociaciones se formaron para cubrir una tarea que el Estado no podía abarcar en su momento”.

“Los miembros de estos cuerpos, que son los mismos vecinos, dan un ejemplo de solidaridad y desprendimiento, capacitándose para enfrentar incendios urbanos, forestales y rurales, inundaciones, grandes nevadas, y realizar búsqueda y rescate de personas, incluso a riesgo de su propia salud y vida”, remarcó

La importancia y trascendencia de estos cuerpos fue reconocida por la primera Legislatura Provincial en octubre de 1960, apenas dos años después de constituirse la provincia.

La propuesta de adecuación

El proyecto, que contó con el respaldo de la mayoría de los legisladores de dicha comisión, establece que la pensión será equivalente a tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil fijado por el Gobierno Nacional. Adicionalmente, se incorporará un 40% de adicional por Zona Austral.

Daniel Belloso (PJ – Nuevo Encuentro) recordó que su bancada había presentado un proyecto de similares característica, pero no fue tenido en cuenta para el tratamiento y caducó, por lo que solicitó 48 horas para poder realizar posibles modificaciones o agregados al del ARI.

Lo propio indicó Ayelén Spósito (Vamos con Todos), quien informó que ese bloque estaba trabajando en una propuesta con el mismo objetivo.