El Mercado Artesanal en la Fiesta de la Lana

Este viernes 6 de febrero el Mercado Artesanal, dependiente de la Secretaría de Cultura, estará presente con un Concurso de Hilado en la Fiesta Nacional de la Lana de Maquinchao.

La Fiesta Nacional de la Lana se realiza cada año en Maquinchao y allí estará presente este viernes 6 el Mercado Artesanal con un concurso de hilado y una demostración de esquila. Para participar, las y los interesados deberán inscribirse al número 2944940381 y llevar su huso, rueca o tijera de esquilar dependiente del concurso en el que participen.

De esta manera, el Gobierno Provincial a través de la Secretaría de Cultura y el Mercado Artesanal pone en valor el trabajo artesanal, promoviendo la identidad cultural y los saberes tradicionales como parte fundamental de nuestro patrimonio.