De Mencue al sueño provincial: Anahir Carus sigue haciendo historia

La joven deportista de Mencue, Anahir Carus, fue convocada para entrenar con la Selección de Fútbol Femenino de Río Negro de cara a su participación en los Juegos de la Araucanía, un logro que destaca su compromiso, disciplina y trayectoria en el deporte.

Lo que comenzó como una aspiración en su localidad natal hoy se consolida como un importante paso en su desarrollo deportivo, convirtiéndose en motivo de orgullo para toda la comunidad de Mencue y la región.

Desde la comisión de Fomento se destaca el esfuerzo permanente de la deportista y el acompañamiento de su familia, entendiendo que este tipo de logros inspiran a otros jóvenes y fortalecen el crecimiento del deporte femenino en la zona.

La comunidad de Mencue felicita a Anahir por este nuevo desafío y le desea el mayor de los éxitos en su participación junto al seleccionado provincial.