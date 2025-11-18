Mencue Noticia del día Regionales

De Mencue al sueño provincial: Anahir Carus sigue haciendo historia

Ricardo Manrique 4 horas ago

La joven deportista de Mencue, Anahir Carus, fue convocada para entrenar con la Selección de Fútbol Femenino de Río Negro de cara a su participación en los Juegos de la Araucanía, un logro que destaca su compromiso, disciplina y trayectoria en el deporte.

Lo que comenzó como una aspiración en su localidad natal hoy se consolida como un importante paso en su desarrollo deportivo, convirtiéndose en motivo de orgullo para toda la comunidad de Mencue y la región.

Desde la comisión de Fomento se destaca el esfuerzo permanente de la deportista y el acompañamiento de su familia, entendiendo que este tipo de logros inspiran a otros jóvenes y fortalecen el crecimiento del deporte femenino en la zona.

La comunidad de Mencue felicita a Anahir por este nuevo desafío y le desea el mayor de los éxitos en su participación junto al seleccionado provincial.

Next Post

Maquinchao Regionales

Se realizó el 1° Concurso de Hilado en Maquinchao

mar Nov 18 , 2025
El pasado sábado 15 de noviembre, la comunidad de Maquinchao celebró por primera vez el Concurso de Hilado, una actividad organizada en el marco del Día de la Tradición que reunió talento, creatividad y un profundo sentido de identidad cultural. El evento fue organizado por la Secretaría de Cultura de […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

noviembre 2025
L M X J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias