Salud presentó un nuevo sistema de gestión para la atención primaria

Más de 60 agentes de los 14 centros de salud que dependen del hospital Dr. Pedro Moguillansky de Cipolletti participaron de una jornada de capacitación en la que se presentó oficialmente el nuevo Sistema de Gestión por Resultados, una herramienta destinada a optimizar los procesos de gestión, mejorar el trabajo en equipo y contribuir a la calidad de la atención a la comunidad.

La actividad fue encabezada por el Ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, junto a la Subsecretaria de Atención Primaria de la Salud y Primer Nivel de Atención, Melina Vaccari, y contó con el acompañamiento técnico y profesional de la Fundación FEIAS. La jornada se desarrolló en el marco de la estrategia provincial para mejorar la gestión del Primer Nivel de Atención.

Durante la jornada, se destacó la participación activa de más de 60 agentes del sistema público, integrados por un equipo multidisciplinario que incluyó a agentes sanitarios, personal de enfermería, médicos y médicas, administrativos, profesionales de la odontología, trabajadores sociales y licenciadas en obstetricia.

La capacitación abarcó a los representantes de los 14 centros de salud que integran la red de atención primaria de Cipolletti: Balsa Las Perlas, Ferri, Anahí Mapu, Don Bosco, Enfermera Mónica H. Álvarez (Distrito), La Costa Norte, Periférico del Trabajo, Pichi Nahuel, Puente Madera, Puente 83, María Elvira, Tres Luces, Puesto Periférico 1200 Viviendas y Hermana Magdalena.

Con esta iniciativa, la cartera sanitaria provincial reafirma su compromiso de continuar consolidando la red del Primer Nivel de Atención mediante la incorporación de herramientas modernas de gestión, priorizando la formación continua de los equipos territoriales y la mejora en el acceso a la salud pública en todo el territorio rionegrino.