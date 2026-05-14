Presentaron el Sistema de Gestión de Resultados para Centros de Salud

Con el objetivo de modernizar el sistema público de salud y fortalecer la atención territorial, el Ministerio de Salud de Río Negro presentó el Sistema de Gestión de Resultados para Centros de Salud (SGRC), una herramienta orientada a mejorar el funcionamiento de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

La presentación fue encabezada en Viedma por el Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, junto a equipos sanitarios de los centros Guido y Andreani, priorizados en esta primera etapa de implementación.

Durante la jornada, Thalasselis destacó la importancia de incorporar herramientas tecnológicas que permitan medir el impacto de las políticas sanitarias y mejorar la calidad de atención en el primer nivel.

El SGRC busca impulsar un modelo de atención más proactivo y preventivo, basado en el seguimiento de indicadores y la planificación territorial, para fortalecer el rol de los CAPS como eje central del sistema de salud.

En este marco, la Secretaria de Salud, Marina Deorsola, presentó los Objetivos Sanitarios Provinciales y remarcó la necesidad de consolidar el primer nivel de atención. “El objetivo es fortalecer los Centros de Salud como eje estratégico de la atención de los rionegrinos en todas las etapas de su vida”, señaló.

Por su parte, la Subsecretaria de Atención Primaria de la Salud, Melina Vaccari, destacó la importancia de reforzar el vínculo entre el sistema sanitario y la comunidad en cada barrio.

La presentación técnica estuvo a cargo de Martín Sabignoso, representante de la Fundación FEIAS, quien explicó que el sistema permitirá monitorear indicadores sanitarios y facilitar la toma de decisiones basadas en datos concretos.

La actividad incluyó además un taller de trabajo en el que los equipos de salud elaboraron sus planes operativos para la implementación del sistema en los efectores priorizados.

Con la presentación de estos planes y las conclusiones de los equipos técnicos, la jornada marcó el inicio de un proceso de transformación que busca escalar a toda la provincia, garantizando que el sistema público de Río Negro sea cada vez más eficiente, equitativo y enfocado en resultados concretos para la población.