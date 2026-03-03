Realizan rifas solidarias para ayudar a la joven que volcó en la Ruta 23

Tras el vuelco de la camioneta en la que circulaba por ruta 23, Melina permanece internada en el hospital Zonal con politraumatismo craneofacial, de tórax, abdomen y columna. Su familia se encuentra realizando una rifa para poder pagar las cirugías que requiere.

Melina sufrió un accidente vehicular en la ruta 23 hace algunos días. La joven de 22 años de edad salió despedida de la camioneta en la que circulaba como acompañante. El hecho se habría dado luego de que derraparan producto de haber tocado con un neumático la banquina. Finalmente, al volcar la joven salió despedida por viajar sin cinturón de seguridad.

Mónica, madre de la joven, se refirió al estado de salud de su hija: “hoy estuve en terapia con ella, está estable, la tienen en terapia por el hecho de que no la quieren despertar para poder realizarle las cirugías”.

Según relató la madre, Melina necesita cuatro cirugías: una del pómulo derecho, otra en los antebrazos derecho e izquierdo y la última, en el tobillo derecho. “Ya recuperó bastante la respiración de su pulmón que tenía muy comprometido por el golpe y la están manteniendo con analgésicos y alguna sedante para que ya no sienta dolor”.

El hecho ocurrió cerca de las 11 de la mañana en la zona de Pichileufu. El vehículo circulaba hacia Bariloche y tras el vuelco la joven fue trasladada al Hospital Zonal donde fue ingresada a terapia intensiva con politraumatismo craneofacial, de tórax, abdomen y columna. “Derraparon en el ripio y volcaron, aparentemente dieron varias vueltas y en una de esas vueltas salió despedida mi hija que iba sin cinturón”.

Melina no cuenta con obra social, por lo que sus amigos y familia se encuentran realizando rifas solidarias y venta de empanadas. “Las vamos a largar ahora el 8 de marzo, ya se empiezan a repartir, las empanadas ya están todas encargadas y también hemos puesto un alias para la cuenta para que la gente nos ayude al menos con 100 pesos”. El alias para colaborar con la joven es todospor.melina y está a nombre de mi Sebastián Ramiro Cárcamo.

“Ya llevamos pagados 5 millones para las prótesis, pero nos falta más de la mitad porque no sabemos tampoco cuánto nos va a salir lo del tobillo y demás cosas que nos vaya pidiendo el hospital”, aseguró Mónica.