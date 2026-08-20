El Bolsón ofrece descuentos de hasta 20% a residentes de Río Negro

El programa Rionegrinos en Ruta permite a residentes de toda la provincia acceder durante todo el año a descuentos de hasta el 20% en alojamientos, gastronomía, actividades de aventura y productos regionales de El Bolsón, presentando el DNI.

La propuesta busca incentivar el turismo de cercanía y facilitar que las familias rionegrinas recorran y disfruten los atractivos de la localidad cordillerana durante los doce meses del año.

A través de este programa, quienes acrediten su residencia rionegrina simplemente con la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) acceden a descuentos directos del 10%, 15% o 20% sobre las tarifas vigentes en prestadores y comercios adheridos.

Rubros y servicios alcanzados

El beneficio abarca las principales áreas de la cadena turística local:

Alojamientos: Cabañas, hosterías, hoteles, aparts y campings.

Gastronomía: Restaurantes, cervecerías artesanales, cafeterías y locales de comida

Actividades y Aventura: Excursiones guiadas, agroturismo y experiencias de montaña

Comercios y Regionales: Regalerías, souvenirs, chocolates y productos artesanales locales.

Turismo todo el año y medios de pago

A diferencia de promociones acotadas a periodos específicos, “Rionegrinos en Ruta” mantiene su vigencia a lo largo de todo el año, siendo un incentivo ideal para escapadas de fin de semana, feriados largos y viajes de temporada media o baja. Los descuentos se aplican abonando en efectivo, tarjetas de débito o billeteras virtuales según la modalidad acordada con cada establecimiento.

Todos los comercios participantes cuentan con habilitación formal y estándares de calidad garantizando una prestación segura para los visitantes.

¿Cómo acceder a los beneficios?

Consultar la oferta en el sitio web oficial turismoelbolson.gob.ar/rionegrinosenruta para ver la nómina de establecimientos y prestadores adheridos. Contactar al prestador: Realizar la reserva o consulta previa directa con el establecimiento. Presentar el DNI: Acreditar el domicilio en la Provincia de Río Negro al momento del pago o la contratación