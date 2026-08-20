Empleo Joven combina más oportunidades laborales e incentivos para empresas

A través de Empleo Joven, el Gobierno de Río Negro impulsa una herramienta que combina dos factores claves para afianzar su desarrollo y futuro: oportunidades laborales para jóvenes entre 18 y 23 años e incentivos fiscales a comercios, pymes y empresas que generen nuevos puestos registrados. El Servicio de Empleo Rionegrino -SER- actuará como intermediario en el proceso.

“Queremos que los jóvenes tengan oportunidades concretas para estudiar, capacitarse, conseguir su primer trabajo y construir su proyecto de vida en Río Negro. La Provincia está atravesando un proceso de crecimiento y transformación productiva, y tenemos que lograr que nuestros jóvenes sean los protagonistas”, señaló la Secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid.

Empleo Joven tiene como meta continuar consolidando y acompañando el crecimiento de pymes, comercios, al turismo, a la producción y al sector privado en general de la provincia, generando las condiciones a través de incentivos.

De esta manera, MIPYMES radicadas e inscriptas en Río Negro podrán acceder a créditos fiscales calculados sobre las contribuciones patronales abonadas por cada joven incorporado. El beneficio tendrá una duración máxima de 24 meses y contará con un esquema progresivo que podrá alcanzar hasta un 75% de crédito fiscal promocional.

Para acceder a los mayores beneficios se tendrán en cuenta aspectos como la contratación mediante el SER, la participación en capacitaciones laborales certificadas, la continuidad laboral por más de 12 meses y la incorporación de jóvenes en actividades consideradas estratégicas para el desarrollo provincial.

También tendrán prioridad las empresas que incorporen mujeres, disidencias, personas con discapacidad y jóvenes pertenecientes a grupos que enfrentan mayores dificultades para acceder al empleo.

Almonacid remarcó que el crecimiento de nuevas actividades económicas deben tener un impacto directo sobre las comunidades: “Las grandes inversiones abren una enorme oportunidad, pero el desarrollo no termina en los grandes proyectos. También tiene que fortalecer a nuestras pymes, al comercio, al turismo, a la producción regional y a los servicios. Y fundamentalmente tiene que generar más trabajo rionegrino”.

Un incentivo para quienes generan el primer empleo

Empleo Joven está dirigido a personas de entre 18 y 23 años residentes en Río Negro que buscan su primera experiencia laboral, se encuentran desempleadas o pertenecen a grupos con mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo.

La Secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, explicó que uno de los principales objetivos es acompañar ese primer paso, generando al mismo tiempo incentivos para las empresas que decidan incorporar trabajadores jóvenes.

“Conseguir el primer empleo suele ser una de las barreras más difíciles. Muchas veces se pide experiencia justamente a quienes están buscando la oportunidad de empezar a construirla. Con este programa queremos intervenir ahí: acompañar al joven que busca trabajo y también a la pyme que decide darle esa primera oportunidad”, sostuvo Avilez.