Con el objetivo de garantizar un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno de las enfermedades respiratorias crónicas, el Ministerio de Salud de Río Negro realizó este martes en Allen una jornada presencial de capacitación e intensificación diagnóstica. Durante el encuentro, entregó espirómetros destinados a nueve centros de salud estratégicos de la provincia.

La actividad, desarrollada en el Auditorio del Hospital “Dr. Ernesto Accame”, estuvo organizada por el Área de Enfermedades Respiratorias Crónicas del Departamento de Enfermedades No Transmisibles (ECNT).

El taller de entrenamiento operativo, de carácter obligatorio para los profesionales asignados, estuvo a cargo del especialista en Neumonología, Dr. Raúl Majo. Con esta instancia formativa y el equipamiento asignado, se busca descentralizar los estudios de función pulmonar y facilitar la accesibilidad de la población en distintos puntos del territorio rionegrino.

Hospitales equipados: Catriel, Cinco Saltos, Cipolletti, Allen, General Roca, Choele Choel, El Cuy, Los Menucos y Río Colorado.

El acto de apertura contó con la presencia de la Subsecretaria de Atención Primaria de la Salud y Primer Nivel de Atención, Melina Vaccari; la Directora del Hospital de Allen, Lorena Baeza; la Coordinadora Provincial del Departamento de ECNT, Patricia Iñigo; y el responsable del Área de Enfermedades Respiratorias Crónicas, Sergio Rucinsky.

Con la incorporación de estos insumos y la formación continua del equipo sanitario, la provincia continúa reforzando el primer nivel de atención y el control de las patologías respiratorias en beneficio de toda la comunidad.