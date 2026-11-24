La comisión plenaria de la Legislatura de Río Negro emitió este martes dictamen favorable por mayoría al proyecto 1464/2026, impulsado por el Poder Ejecutivo, que propone modificar la Ley de Ministerios para elevar el rango de la actual Secretaría de Trabajo a Secretaría de Estado, con dependencia directa del gobernador Alberto Weretilneck.

La iniciativa, que todavía deberá continuar su trámite legislativo, fue defendida por María Martha Avilés, quien realizó una extensa exposición sobre las tareas que desarrolla el organismo y las nuevas exigencias que plantea el crecimiento de los proyectos energéticos, mineros y de infraestructura en la provincia.

Durante el debate, legisladores de distintos bloques formularon consultas sobre el funcionamiento de la nueva estructura, las necesidades presupuestarias, la fiscalización laboral y las políticas de inserción en el mercado de trabajo.

El dictamen finalmente obtuvo respaldo mayoritario, mientras que el bloque PRO–Unión Republicana solicitó 48 horas.

Avilés: “Hablamos de una ampliación de la matriz productiva”

La funcionaria sostuvo que la jerarquización del organismo responde a las mayores responsabilidades que enfrenta la provincia ante el desarrollo de grandes inversiones.

Señaló que durante este año la Secretaría está alcanzando cerca de 10.000 fiscalizaciones laborales, con más de 26.000 trabajadores relevados anualmente.

Avilés destacó que el proyecto Vaca Muerta Oil Sur llegó a movilizar cerca de 9.000 trabajadores directos e indirectos en su momento de máxima actividad, mientras que Southern Energy ya genera demanda de personal en las obras vinculadas al puerto y al futuro ducto.

También mencionó el emprendimiento minero Calcatreu, donde las inspecciones laborales derivaron en actuaciones para exigir el cumplimiento de la normativa que prioriza la contratación de trabajadores rionegrinos.

Sin embargo, aclaró que el crecimiento de las actividades energéticas no implica abandonar los sectores tradicionales de la economía provincial.

“Yo hablo siempre de la ampliación de la matriz productiva”, expresó, al mencionar la fruticultura, el turismo, la pesca y la construcción como actividades que continúan requiriendo una importante presencia del Estado.

En ese sentido, recordó que se aproxima el ingreso de más de 17.000 trabajadores temporarios vinculados con la actividad frutícola, provenientes mayoritariamente del norte argentino.