El Tren Patagónico habilitó hoy la venta de pasajes para enero y febrero de 2027 de su servicio tradicional que conecta a Viedma con San Carlos de Bariloche e invita a vivir una experiencia única para recorrer Río Negro, descubriendo sus paisajes desde el mar hasta la cordillera, atravesando la estepa. En la temporada de verano, se sumarán propuestas recreativas y culturales.

La formación partirá los días viernes a las 17.00 desde Viedma con destino a San Carlos de Bariloche, mientras que el regreso desde Bariloche hacia Viedma se realizará los días domingo, también a las 17.00.

El recorrido constituye una de las experiencias ferroviarias más características de la Patagonia argentina: un viaje que permite conectar la Costa Atlántica con la Zona Andina, atravesando la inmensidad de la estepa rionegrina y ofreciendo a los pasajeros la posibilidad de descubrir la diversidad de paisajes, localidades y culturas que conforman la provincia.

El servicio cuenta con distintas modalidades de viaje: Pullman, Camarote y Bandeja Automovilera, además del tradicional coche restaurante, que forma parte de la experiencia a bordo.

Durante la temporada de verano, Tren Patagónico también ofrecerá el servicio del coche cine, una propuesta cultural y recreativa con programación destinada a públicos de todas las edades y acceso gratuito para los pasajeros. Esta iniciativa se suma a las prestaciones habituales para ampliar las experiencias durante el viaje.

El cronograma de servicios contempla adecuaciones para los fines de semana largos y períodos de mayor demanda turística, con el objetivo de acompañar las necesidades de conectividad y movilidad de residentes y visitantes.

Tarifas del servicio

Clase Pullman:

Residentes: $115.390.

No residentes: $138.820.

Clase camarote (valor por cama):

Residentes: $160.490.

No residentes: $193.390.

Descuentos:

Jubilados: 20% de descuento.

Menores de 12 años: 30% de descuento.

Transporte de vehículos – Bandeja automovilera:

Vehículos de hasta 1,55 metros de altura: $193.930.

Vehículos a partir de 1,56 metros de altura: $268.290.

Los valores publicados para el transporte de vehículos son estimativos y no incluyen el concepto de seguro, que se calcula de acuerdo con la valuación fiscal de cada unidad. La adquisición del espacio y la cotización final deben realizarse exclusivamente en las boleterías de las estaciones.

Venta de pasajes e información

La compra de pasajes se realiza de manera presencial o telefónica a través de las estaciones de Tren Patagónico.

Los interesados podrán consultar los canales de contacto, horarios, tarifas y características de cada servicio en el sitio web oficial: www.trenpatagonicosa.com.ar.

Con esta nueva temporada, Tren Patagónico reafirma su compromiso con la conectividad provincial, el desarrollo turístico y la puesta en valor del patrimonio ferroviario rionegrino, ofreciendo una alternativa de transporte que combina historia, identidad, paisajes y experiencias para disfrutar de la Patagonia.