El mamógrafo que acortó distancias: Jacobacci recibe pacientes de toda la Región Sur

Hace un año, el Hospital Área Programa “Dr. Rogelio Cortizo” de Ingeniero Jacobacci sumó el primer mamógrafo de la Región Sur, un hito histórico para el acceso a estudios de diagnóstico y la prevención del cáncer de mama. Con el impulso del Gobernador Alberto Weretilneck, la incorporación amplió la capacidad de respuesta para pacientes de toda la zona, que ya no deben trasladarse cientos de kilómetros para hacerse el estudio.

En el marco de la campaña provincial “La Semana de las Mamografías”, impulsada por el Ministerio de Salud, el nosocomio de Jacobacci es uno de los 12 hospitales públicos que implementan turnos extendidos durante la tarde y la noche. En este sentido, el centro de salud registra una alta demanda de estudios, no solo de mujeres de la localidad, sino también de pacientes de la Región Sur, desde Sierra Colorada hasta Pilcaniyeu.

Mayra Lefiñanco, radióloga del hospital, destacó el trabajo que se viene desarrollando y la importancia de los controles periódicos: “En esta semana venimos trabajando muy bien en el turno mañana, tarde y también en el turno tarde-noche, que se implementa durante estos días. Las mujeres desde 50 años pueden realizarse el estudio sin orden médica. Es un control anual, fundamental para prevenir el cáncer de mama y favorecer la detección temprana”, explicó.

Un antes y un después: el fin de los largos traslados

Uno de los principales cambios que destacó el equipo de salud local es el impacto que tuvo la instalación del mamógrafo en Ingeniero Jacobacci. Antes de contar con este equipamiento, las pacientes debían trasladarse a San Carlos de Bariloche, Cipolletti o General Roca para acceder al estudio, lo que implicaba mayores costos y tiempos de espera.

Lefiñanco remarcó los beneficios que representa contar con esta tecnología en la localidad: “El tema del mamógrafo favoreció mucho en cuanto a los costos, ahora todo es más rápido y cercano. Antes había que esperar para conseguir un turno y después viajar. En caso de que haya alguna sospecha, en el sector de rayos se realiza un estudio específico y luego se articula con los ginecólogos. Ahora todo es más accesible”.

La articulación entre el servicio de rayos y el área de ginecología permite agilizar el proceso de evaluación y seguimiento de las pacientes. De esta manera, los tiempos de diagnóstico se redujeron notablemente y pueden resolverse en un plazo de entre 10 y 15 días, favoreciendo la detección oportuna y el inicio temprano de los tratamientos cuando son necesarios.

Modalidad y requisitos de atención en el Hospital “Dr. Cortizo”

Turnos y horarios: quienes quieran acceder al estudio, pueden acercarse al hospital para consultar la disponibilidad y sacar su turno, sumándose a los refuerzos de turnos vespertinos y nocturnos implementados durante esta semana especial (19 al 24 de octubre).

Sin orden médica: las mujeres de entre 50 y 69 años pueden concurrir directamente a solicitar su estudio sin necesidad de orden médica durante la campaña.

Disponibilidad anual: si bien octubre refuerza la concientización, el mamógrafo del Hospital Dr. Cortizo permanece operativo durante todo el año para garantizar la continuidad de la salud de toda la comunidad de la Región Sur.

Red provincial de mamografía

La atención vespertina extendida, de 16.00 a 21.00, está disponible hasta el 24 de octubre en los 12 hospitales públicos de la provincia que cuentan con equipamiento de bioimágenes:

Viedma: Hospital Área Programa Artémides Zatti.

General Roca: Hospital Área Programa Dr. Francisco López Lima.

San Carlos de Bariloche: Hospital Zonal Dr. Ramón Carrillo.

Cipolletti: Hospital Área Programa Dr. Pedro Moguillansky.

Allen: Hospital Área Programa Dr. Ernesto Accame.

Villa Regina: Hospital Área Programa Dr. Elías Smirnoff.

Catriel: Hospital Área Programa Dra. Cecilia Grierson.

Choele Choel: Hospital Área Programa Choele Choel.

Río Colorado: Hospital Área Programa Dr. José Cibanal.

San Antonio Oeste: Hospital Área Programa Dr. Aníbal Serra.

El Bolsón: Hospital Área Programa El Bolsón.

Ingeniero Jacobacci: Hospital Área Programa Dr. Rogelio Cortizo.

Las mujeres de entre 50 y 69 años que no se hayan realizado una mamografía en el último año pueden acceder al estudio sin orden médica durante la campaña. Para quienes presenten síntomas o tengan antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, se recomienda realizar una consulta médica para evaluar cada situación y determinar los pasos a seguir.