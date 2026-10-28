Río Negro cierra un exitoso mes de prevención del cáncer de mama

La campaña provincial de prevención del cáncer de mama tuvo una amplia participación durante octubre. En Cipolletti se realizaron más de 160 mamografías y, en Villa Regina, 111 mujeres accedieron a este estudio durante la Semana de las Mamografías. También hubo acciones de prevención y controles en Bariloche, Choele Choel, El Bolsón, General Roca, El Cuy, Ingeniero Jacobacci y otras localidades de la provincia.

Durante octubre, 12 hospitales provinciales ofrecieron atención vespertina para facilitar el acceso a los controles y promover la detección temprana del cáncer de mama. La iniciativa central fue la Semana de las Mamografías, que permitió ampliar los horarios de atención y acercar los estudios a mujeres que no siempre pueden concurrir durante la jornada habitual.

En el hospital Área Programa “Dr. Pedro Moguillansky” de Cipolletti, se realizaron más de 160 mamografías en lo que va de la campaña. En Villa Regina, el hospital Área Programa “Dr. Elías Smirnoff” atendió a 111 mujeres que se realizaron una mamografía, mientras que 266 accedieron a un PAP y 220 a los test de VDRL y HIV. Además, participaron mujeres de Chichinales, General Enrique Godoy, Ingeniero Huergo y Mainqué.

En Choele Choel, el hospital local registró una importante concurrencia y realizó mamografías gratuitas fuera del horario habitual. En Bariloche, el hospital zonal destacó la demanda y el interés de las pacientes por aprovechar estos espacios de atención, pensados para facilitar los controles a quienes tienen dificultades para asistir en los horarios habituales.

La campaña también permitió acercar los estudios a mujeres de otras localidades. En El Bolsón, el hospital Área Programa recibió a 16 mujeres de Ñorquinco, ubicada a unos 100 kilómetros. En General Roca, el acompañamiento de la Secretaría de Discapacidad y Desarrollo Social facilitó el traslado de mujeres de la comunidad al hospital “Dr. Francisco López Lima” para realizarse mamografías.

En El Cuy, junto con los centros de salud de Cerro Policía y Aguada Guzmán, se desarrollaron actividades de concientización con charlas preventivas y pintadas de murales. Estas propuestas complementaron los controles con información para promover la prevención y la detección temprana.

Por su parte, el hospital “Dr. Rogelio Cortizo” de Ingeniero Jacobacci cuenta desde hace un año con el primer mamógrafo de la Región Sur. La incorporación de esta tecnología permite que las pacientes accedan al estudio en su localidad, sin tener que trasladarse cientos de kilómetros hasta Bariloche o Cipolletti.

Las mujeres de entre 50 y 69 años que todavía no se realizaron una mamografía en los últimos 12 meses pueden acercarse al hospital más cercano para acceder al estudio sin orden médica. La atención se mantiene durante todo el año.

Red provincial de mamografía



· Viedma: Hospital Área Programa “Artémides Zatti”

· General Roca: Hospital Área Programa “Dr. Francisco López Lima”

· San Carlos de Bariloche: Hospital Zonal “Dr. Ramón Carrillo”

· Cipolletti: Hospital Área Programa “Dr. Pedro Moguillansky”

· Allen: Hospital Área Programa “Dr. Ernesto Accame”

· Villa Regina: Hospital Área Programa “Dr. Elías Smirnoff”

· Catriel: Hospital Área Programa “Dra. Cecilia Grierson”

· Choele Choel: Hospital Área Programa Choele Choel

· Río Colorado: Hospital Área Programa “Dr. José Cibanal”

· San Antonio Oeste: Hospital Área Programa “Dr. Aníbal Serra”

· El Bolsón: Hospital Área Programa El Bolsón

· Ingeniero Jacobacci: Hospital Área Programa “Dr. Rogelio Cortizo”