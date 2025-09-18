Salud capacitará a equipos directivos en gestión hospitalaria

El Ministerio de Salud junto al Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) y la Secretaría de la Función Pública llevarán adelante una capacitación en gestión hospitalaria, destinada a los equipos directivos de los nosocomios de la provincia.

De esta manera el Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis; la Presidenta del IPAP, Juana Benítez, y la Secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, firmaron un convenio para la formación que llevarán adelante profesionales de la Universidad ISALUD.

Del acto participaron también el Secretario de Salud, Leonardo Gil, y el Secretario de Coordinación Operativa de Salud, Sergio Wisky.

“El objetivo es dictar un curso de gestión hospitalaria, destinado a los directivos de los hospitales de la provincia, una capacitación que nos va a proveer de herramientas para la toma de decisiones y para la mejor gestión de cada uno de nuestros hospitales provinciales. Esto nos va a ayudar a mejorar la salud de los rionegrinos”, explicó el Ministro Thalasselis.

Según detalla el convenio, la primer etapa estará orientada a directivos de hospitales de complejidad 6, 4 y Nivel Central, para continuar luego con el resto de los hospitales.