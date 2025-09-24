Weretilneck acompañó el egreso de 29 estudiantes del IPAP en la Región Sur

El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto a la Intendenta de Los Menucos, Mabel Yahuar, encabezó el acto de colación de 29 estudiantes de la Región Sur que finalizaron distintas Tecnicaturas Superiores y el Ciclo Secundario dictados por el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).

En el acto, del cual también participó la Presidenta del IPAP, Juana Benítez, egresados y egresadas provenientes de Los Menucos, Valcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci y Pilcaniyeu recibieron sus diplomas de finalización de estudios. En total fueron 29 los egreados y 24 estuvieron presentes durante la ceremonia.

En su mensaje, Weretilneck resaltó la importancia de la formación a lo largo de la vida y valoró la decisión de los egresados y egresadas de continuar estudiando: “Todos los días aprendemos algo, sin importar la edad. Por eso es fundamental tener la voluntad y la decisión de seguir capacitándose, como lo han hecho ustedes”.

Este acto presencial refleja el alcance del IPAP como espacio educativo de formación, de la administración pública provincial, en localidades donde la presencia de instituciones educativas es limitada. Además, se vincula con la expansión del acceso a internet en la Región Sur, que ha permitido fortalecer una política educativa y de desarrollo provincial.

El Gobernador también subrayó que la capacitación es clave para responder a las crecientes exigencias del mundo laboral, felicitó a los estudiantes por su compromiso y resaltó el rol del IPAP por garantizar oportunidades educativas accesibles en toda la provincia. También señaló que es importante que la oferta académica esté adaptada a las necesidades productivas de cada región.

En este sentido, la Intendenta Mabel Yahuar destacó la finalización de los estudios de las y los estudiantes: “En estos tiempos es cada vez más importante prepararse para la vida cotidiana y para el mundo laboral. A partir de hoy tenemos nuevos técnicos y profesionales en nuestra región”. Agregó que el acompañamiento de las familias fue clave para que los estudiantes pudieran alcanzar este logro.

Por su parte, la Presidenta del IPAP, Juana Benítez, puso en valor el impacto del acceso a internet con el plan de conectividad satelital implementado por el Gobierno de Río Negro, que amplió el acceso a internet en gran parte de la Región Sur y permitió que cientos de rionegrinos y rionegrinas se capaciten de manera remota. “Las plataformas virtuales, como las que utilizamos en el IPAP, son un gran paso hacia la igualdad de oportunidades. No solo facilitan el acceso a la educación, sino que también enriquecen el aprendizaje a través del contacto entre estudiantes y profesores”, señaló.

Además, la funcionaria convocó a la comunidad educativa presente, a continuar formándose y a ser agentes de cambio en sus comunidades.

Las y los nuevos técnicos se formaron en Turismo; Promoción Sociocultural y Comunitaria; Políticas Públicas y Comunitarias de Género y Diversidad; Gestión Pública con Orientación en Gestión Administrativa; Cuidados Polivalentes; Gestión de Recursos Humanos; Agente Sanitario y Promoción Comunitaria de la Salud; y Gestión de Servicios de Salud. Todos los planes de estudio están aprobados por el Ministerio de Educación de Río Negro y cuentan con validación plena para el ejercicio profesional en el ámbito nacional.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro, a través del IPAP, consolida su política de capacitación y perfeccionamiento, fortaleciendo la formación de agentes públicos en toda la provincia.

Acompañaron la jornada el Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis; el Secretario General de la Gobernación, Nelson Cides; el Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López; el Intendente de Jacobacci, José Mellado; la Intendenta de Maquinchao, Silvana Pérez; la Legisladora, Soraya Yauhar, y demás autoridades provinciales y municipales.