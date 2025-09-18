Jacobacci Regionales

Estudiantes participaron del 2° Muestreo Participativo de Aguas en el Proyecto Calcatreu

Ricardo Manrique 10 horas ago

Alumnos de las Tecnicaturas Superiores en Operaciones Mineras y Recursos Hídricos e Hidrogeología formaron parte del Segundo Muestreo Participativo de Aguas que se desarrolla en el marco del Proyecto Calcatreu.

La actividad se llevó a cabo con el objetivo de que los estudiantes puedan afianzar sus conocimientos mediante experiencias prácticas que complementan su formación académica.

Desde la institución agradecieron a la empresa Minera Calcatreu por la invitación y por abrir estos espacios de aprendizaje en terreno, que resultan fundamentales para la preparación profesional de los futuros técnicos.

Los estudiantes estuvieron acompañados y guiados durante la jornada por el docente Facundo Guzmán.

Next Post

Provincia

Salud capacitará a equipos directivos en gestión hospitalaria

jue Sep 18 , 2025
El Ministerio de Salud junto al Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) y la Secretaría de la Función Pública llevarán adelante una capacitación en gestión hospitalaria, destinada a los equipos directivos de los nosocomios de la provincia. De esta manera el Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis; la Presidenta del […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

septiembre 2025
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias