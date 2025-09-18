Estudiantes participaron del 2° Muestreo Participativo de Aguas en el Proyecto Calcatreu

Alumnos de las Tecnicaturas Superiores en Operaciones Mineras y Recursos Hídricos e Hidrogeología formaron parte del Segundo Muestreo Participativo de Aguas que se desarrolla en el marco del Proyecto Calcatreu.

La actividad se llevó a cabo con el objetivo de que los estudiantes puedan afianzar sus conocimientos mediante experiencias prácticas que complementan su formación académica.

Desde la institución agradecieron a la empresa Minera Calcatreu por la invitación y por abrir estos espacios de aprendizaje en terreno, que resultan fundamentales para la preparación profesional de los futuros técnicos.

Los estudiantes estuvieron acompañados y guiados durante la jornada por el docente Facundo Guzmán.