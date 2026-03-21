Río Negro impulsa una diplomatura en IA para modernizar el Estado

El Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), junto al Ministerio de Modernización y la Universidad de Flores, impulsarán una Diplomatura en Inteligencia Artificial Aplicada a la Gestión Pública, una propuesta formativa innovadora orientada a fortalecer las capacidades de los agentes estatales en el uso estratégico de nuevas tecnologías.

La iniciativa fue presentada esta mañana en el Centro de Formación y Capacitación del IPAP, donde se firmó el acta acuerdo que permitirá su implementación. El convenio fue suscripto por el Ministro de Modernización, Milton Dumrauf; la Presidenta del IPAP, Juana Benítez y el Vicerrector de la Universidad de Flores (UFLO), Christian Kreber. El acto contó ademas con el acompañamiento de la Secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.

Durante el acto, el Ministro Dumrauf subrayó que “la inteligencia artificial realmente llegó y evoluciona a una velocidad muy grande, por lo cual diseñamos estos cursos con la Universidad de Flores con 120 horas de duración que entendemos que son la base suficiente para en definitiva capacitar a los agentes en algo que es tan cambiante”.

Además destacó su entusiasmo, por otra capacitación que inicia el 20 de marzo, en Gestión de Expedientes Electrónicos, ya que “hay más de 1.860 inscriptos en el curso de capacitación para la herramienta GDE que también va a dictar el IPAP en conjunto con el Ministerio de Modernización, con lo cual entendemos que las bases para llegar a Río Negro, papel cero, en marzo del 2027, se están empezando a solidificar”.

Por su parte, la titular del IPAP, Benitez, agregó que la Diplomatura está destinada “solamente para los agentes públicos, en esta primer cohorte que dura 4 meses, tenemos un grupo de 60 personas, que se van a estar seleccionado esas personas para empezar a trabajar ordenadamente y de ahí vamos a empezar por los diferentes sectores. Para concluir destacó que es muy importante acompañar al personal de la administración pública para que puedan seguir creciendo.

En tanto, Kreber, se refirió al valor del trabajo conjunto entre el ámbito académico y el Estado: “Es un acuerdo, sin dudas, muy importante. Se trata justamente de una capacitación destinada a aquellos servidores públicos que estén ejerciendo un rol dentro de la administración, que potencian su trabajo a través de una diplomatura, en este caso, inteligencia artificial, aplicada al contexto, justamente, del empleo público”.

Uno de los ejes centrales de la diplomatura será el uso ético y responsable de la inteligencia artificial, en línea con las normativas vigentes y los principios de transparencia del Estado. Al finalizar el trayecto, quienes egresen contarán con herramientas para utilizar tecnologías de inteligencia artificial generativa, diseñar estrategias y optimizar la producción de documentos institucionales.