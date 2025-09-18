Maquinchao Regionales

Estudiante del ISV realizara sus prácticas profesionalizantes en Maquinchao

Ricardo Manrique 10 horas ago

La intendenta de Maquinchao, Silvana Pérez, dio la bienvenida a la Srta. Ileana Tellechea, alumna de 3° año de la carrera Tecnicatura en Niñez, Adolescencia y Familia del Instituto Superior Viedma, quien llevará adelante sus Prácticas Profesionalizantes en la Subsecretaría de Desarrollo Humano.

En un sencillo pero significativo acto se concretó la firma del convenio entre la Municipalidad de Maquinchao y el Instituto Superior Viedma, acuerdo que posibilita la integración de estudiantes a espacios de formación en terreno.

La ceremonia estuvo encabezada por la intendenta Pérez y la estudiante Tellechea, y contó con la presencia del secretario de Gobierno y Desarrollo Humano, Alejandro Abraham, y la referente de Desarrollo Humano, Joana Mansilla.

Desde el Municipio destacaron la importancia de este tipo de instancias que fortalecen la formación de los futuros profesionales y al mismo tiempo enriquecen el trabajo institucional.

“Le deseamos a Ileana el mayor de los éxitos en esta nueva etapa y en su paso por n

