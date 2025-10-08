Río Negro lanzó la campaña para prevenir el cáncer de mama

En el marco del Mes de la Prevención del Cáncer de Mama, el Gobierno Provincial lanzó en Las Grutas la campaña provincial bajo el lema: “Hacete la mamografía, detectar el cáncer a tiempo es posible”, con la que se busca movilizar a mujeres de 50 a 69 años para que accedan al estudio de manera gratuita, sencilla y sin necesidad de contar con orden médica en los hospitales públicos de la provincia.

El acto, que tuvo lugar en el Hospital de Las Grutas, fue encabezado por el Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis. Además contó con la participación de organizaciones clave como AIUN KAWEN y ALCEC.

La actividad, coordinada por el Ministerio de Salud, finalizó con una caminata bajo la consigna: “Caminemos juntos por la prevención del cáncer de mama”, de la que participaron las comunidades de Las Grutas y San Antonio Oeste.

Federalización y alta definición: una red de 12 mamógrafos

En la jornada, el Ministro Thalaselis presentó la consolidación de la Red Provincial de Mamógrafos, compuesta por 12 equipos distribuidos estratégicamente para garantizar el acceso en todo el territorio rionegrino.

“Hoy presentamos la Red Provincial de Mamógrafos, integrada por equipos disponibles en hospitales de la provincia. Esta red garantiza que cada mujer, viva donde viva, tenga acceso a estudios de calidad y de manera gratuita en el sistema público,” indicó Thalaselis.

El objetivo: superar el 90% de sobrevida

El Secretario de Salud, Dr. Leonardo Gil, destacó la urgencia de la campaña, citando datos estadísticos que refuerzan la política de prevención.

“El objetivo de esta campaña es concientizar sobre la importancia de la detección temprana, promoviendo el acceso oportuno. Sabemos que detectado a tiempo, el cáncer de mama tiene más del 90% de posibilidades de curación,” señaló Gil.

A lo largo de todo octubre, la campaña se centrará en dos ejes: facilitar el acceso, con horarios extendidos en los hospitales con mamógrafos; y educación y comunidad, con charlas informativas y caminatas simultáneas en la semana del 19 de octubre.

Acompañaron el acto los Secretarios de Salud, Leonardo Gil, y de Coordinación Operativa de Salud, Sergio Wisky; la Subsecretaria de Articulación de Programas de Salud, Marina Deorsola; los directores de los hospitales de Las Grutas, Pablo Duna, y de San Antonio Oeste, Paula Iaquinta, y la Legisladora Marcela Rossio.