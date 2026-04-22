Río Negro y Neuquén lanzan el AutoVac para acercar la vacunación a la gente

Río Negro, en conjunto con Neuquén, pondrá en marcha el AutoVac, un dispositivo de vacunación en vía pública que permitirá a la comunidad acceder a distintas dosis sin bajarse del vehículo, de forma ágil y segura. La iniciativa busca ampliar el acceso y fortalecer la cobertura en todo el territorio.

“Pará. Vacunate y seguí”. La propuesta que impulsan ambas provincias bajo la estrategia del AutoVac consiste en un dispositivo de vacunación que se instalará en principales rutas y calles, diseñado para que, desde la comodidad del vehículo y de manera ágil, las personas adultas, mayores, embarazadas y a partir de los 11 años puedan acceder a vacunas del Calendario Nacional.

El puesto principal estará este sábado 25 de abril, de 10 a 16, en el Puente Carretero Neuquén-Cipolletti, en la zona del ex Peaje, sobre la mano que ingresa a la provincia de Río Negro, como parte del inicio de la Semana de la Vacunación en las Américas 2026.

El objetivo es facilitar la accesibilidad a la vacunación, sumando esta modalidad a los espacios habituales como centros de salud, hospitales, escuelas, ferias y fiestas populares.

Circuito del AutoVac

Puesto 1: consulta sobre el Calendario de Vacunación.

Puesto 2: verificación de vacunas faltantes y registro.

Puesto 3: vacunación.

Según acordaron los ministerios de Salud de ambas provincias, los equipos de vacunación contarán en los puestos ubicados en ambas manos con dosis de vacunas antigripal para adultos, neumococo, hepatitis B y doble adultos.

Semana de la Vacunación en las Américas 2026

Desde el Ministerio de Salud se trabaja para brindar una mayor accesibilidad a las vacunas en todo el territorio, así como para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de alcanzar y mantener coberturas adecuadas.

La 24° Semana de Vacunación en las Américas (SVA) y la 15° Semana Mundial de Inmunización se celebran con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la inmunización y promover el acceso equitativo a las vacunas.

En este sentido, es importante recordar que la vacunación es un acto responsable, solidario y un derecho de todas las personas. Argentina cuenta con un calendario de vacunación de los más completos de América Latina. Las vacunas son seguras y eficaces para prevenir y disminuir las manifestaciones más graves de muchas enfermedades