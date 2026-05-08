Salud distribuye 15.000 nuevas dosis de vacunas antigripales

El Ministerio de Salud de Río Negro inició la distribución de 15.000 nuevas dosis de vacunas antigripales en todo el territorio provincial, con el objetivo de garantizar la continuidad de la campaña en los 36 hospitales públicos y sus centros de salud dependientes.

Esto política pública hace posible sostener el ritmo de inmunización para los grupos priorizados, reafirmando el compromiso con la comunidad con respuestas sanitarias concretas.

La vacunación, que comenzó el pasado 11 de marzo, registra hasta la fecha un avance sostenido en la protección de la población de riesgo.

Según el último informe del área de Inmunizaciones, ya se han aplicado y registrado más de 60 mil dosis en toda la provincia, lo que representa una cobertura del 55% sobre la población objetivo total.

El desglose de los datos indica que el personal de salud ha alcanzado una cobertura casi total, con 8.564 dosis aplicadas (91,9%). Asimismo, se destaca la protección de 26.690 adultos mayores de 65 años y 18.518 personas de entre 2 y 64 años que presentan factores de riesgo. En el grupo de personas gestantes, se han administrado 2.192 dosis, alcanzando un 48,4% de la meta establecida.

La estrategia sanitaria, que este año se adelantó para dar respuesta a la circulación temprana de virus respiratorios y nuevas variantes de influenza, pone especial énfasis en la descentralización. Las 15.000 dosis que se incorporan al stock provincial aseguran que cada vacunatorio cuente con los recursos necesarios para atender la demanda espontánea de los vecinos.

Desde la cartera sanitaria se recordó que la vacuna antigripal es gratuita, obligatoria y fundamental para reducir complicaciones, hospitalizaciones y muertes ocasionadas por el virus de la influenza. Actualmente, la campaña se encuentra plenamente activa para todos los grupos contemplados en el Calendario Nacional de Vacunación.

En este sentido, se insta a concurrir a los centros de salud a:

Personas de 65 años y mayores (quienes pueden recibir en la misma visita la dosis contra el Neumococo).

Personas gestantes en cualquier trimestre del embarazo y puérperas hasta 10 días después del egreso de la maternidad.

Niños de 6 a 24 meses (requieren dos dosis si no las recibieron anteriormente).

Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo (deben presentar documentación que acredite la condición).

Cabe destacar que, en el marco de una visión de salud integral y moderna, los agentes sanitarios aprovechan cada contacto en los vacunatorios para completar esquemas de otras vacunas esenciales, como COVID-19 y Virus Sincicial Respiratorio (VSR) en embarazadas, optimizando así la protección de la comunidad frente al invierno.

Con este refuerzo de dosis, el Gobierno de Río Negro consolida un sistema de salud presente y eficiente, que prioriza la prevención científica y la estabilidad de los servicios en beneficio de cada rionegrino.