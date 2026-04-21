Pilcaniyeu: Ocho familias recibieron sus escrituras

El municipio de Pilcaniyeu, llevó a cabo la entrega de 8 escrituras a familias que, a partir de ahora, cuentan con la titularidad de sus viviendas, en un paso clave hacia la seguridad jurídica.

La actividad se desarrolló en instalaciones del Municipio y forma parte de un proceso de regularización dominial impulsado de manera conjunta entre el Municipio, el IPPV y el Gobierno de Río Negro.

La entrega fue encabezada por la intendenta Daniela Cornejo, junto al interventor del IPPV, Mariano Lavin.

Desde el Municipio destacaron la importancia de este tipo de políticas públicas, que permiten garantizar derechos y brindar tranquilidad a las familias, consolidando el acceso formal a la vivienda.